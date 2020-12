Německý prezident hledá jméno pro zámeckou lišku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Airwolfhound / Flickr Mnoho uživatelů navrhuje, aby zvíře neslo jméno některého z německých politiků.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval na instagramu, aby mu lidé pomohli s hledáním jména pro lišku . Ryšavá šelma obývá zahradu prezidentského zámku Bellevue v Berlíně a podle hlavy státu je nejvyšší čas, aby dostala jméno. Nejčastěji lidé v komentářích navrhují, aby se liška jmenovala po některém z německých politiků.

"Smíme představit? Tajný 'zámecký pán' z Bellevue, kterému se v parku berlínského oficiálního sídla zjevně líbí," uvedl na instagramu prezident. Němce vyzval, aby navrhli, jak se má "zámecká liška" jmenovat.

Mnoho uživatelů navrhuje, aby zvíře neslo jméno některého z německých politiků - ať už současných či bývalých. Zrzavá šelma by se tak mohla jmenovat Theo podle prvního spolkového prezidenta Theodora Heusse, Willy podle někdejšího kancléře Willyho Brandta, ale například i Angela podle současné předsedkyně německé vlády Angely Merkelové. Podle některých uživatelů by kmotrem lišky měl být i sám Steinmeier. Jmenovat by se tak mohla Walter nebo Steini.

