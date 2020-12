Němečtí celníci objevili vzácné pašované plazy zašité v panenkách

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Joe Decruyenaere / Flickr.com Do Německa plazi doputovali ve dvou balících zabavených 30. října a 8. listopadu. Jde o zástupce druhů, na něž se vztahuje úmluva CITES, která se zabývá ochranou ohrožených druhů volně žijících živočichů. Zatím však není jasné, zda v tomto případě jde o lapená divoce žijící zvířata, či tvory narozené v zajetí.¨Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na německém letišti objevili celníci 26 vzácných plazů ukrytých v balíčcích s hračkami a sladkostmi poslaných z Mexika. Ohrožení ropušníci, aligátorci a želvy rodu Terrapene měli putovat k soukromým zákazníkům v Německu. Deset tvorů, z nichž některé kdosi zašil do látkových panenek, transport nepřežilo, informuje zpravodajský portál BBC.

Do Německa plazi doputovali ve dvou balících zabavených 30. října a 8. listopadu, upřesnili celníci z letiště Kolín/Bonn. Jde o zástupce druhů, na něž se vztahuje úmluva CITES, která se zabývá ochranou ohrožených druhů volně žijících živočichů. Zatím však není jasné, zda v tomto případě jde o lapená divoce žijící zvířata, či tvory narozené v zajetí. Němečtí odborníci se snaží jejich původ vystopovat pomocí vzorků DNA. Zvířata by případně mohla být navrácena do svého přirozeného prostředí v Mexiku.

Celní služba se věcí zabývá ve spolupráci s mexickými představiteli a odborníky z Muzea zoologického výzkumu Alexandera Koeniga (ZFMK) v Bonnu. Pašerákům hrozí v případě dopadení pokuta. Spolupráce celníků se ZFMK se jinak soustředí především na nelegální zboží vyrobené z upytlačených ohrožených druhů, například kabelky z hadí kůže či výrobky z kožešiny.

Přečtěte si také | Proč je Česko tranzitní zemí lukrativního pašování sloních klů, nosorožčích rohů a tygřích vývarů?

reklama