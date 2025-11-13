https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-peru-pri-razii-proti-paserakum-nasli-12-tun-zralocich-ploutvi-pro-asijsky-trh
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V Peru při razii proti pašerákům našli 12 tun žraločích ploutví pro asijský trh

13.11.2025 10:57 | LIMA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | mario_ruckh / Flickr
Peruánská policie rozbila gang, který pašoval na asijský trh žraločí ploutve. Nedaleko přístavu Callao našla sklad, v němž bylo 12 tun ploutví uřezaných žralokům různých druhů, včetně těch ohrožených. Podle policie by se toto množství v Asii prodalo za více než 15 milionů dolarů (asi 315 milionů Kč), informovala agentura EFE.
 
Peruánská policie zveřejnila na sociálních sítích video, na němž ukázala sklad, v němž sušené žraločí ploutve gang skladoval. Směřovat měly na asijský trh, kde se prodávají jako delikatesa pro místní kuchyni. Polévka ze žraločích ploutví je v některých asijských zemích považována za afrodiziakum.

Členové této organizované skupiny podle policie žralokům odřezávali ploutve a jejich těla pak vyhazovali zpět do moře. S falešnými povoleními pak kontraband vyváželi na asijský trh.

Na světě existuje podle organizace Oceana asi 400 druhů žraloků, z toho šest desítek druhů žije v peruánských vodách.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Slůně Foto: Darko Pevec Flickr Srílanský soud poslal na 15 let do vězení muže, který si koupil nelegálně odchyceného slona Muž na letišti Foto: Depositphotos Newyorčan se přiznal k pašování 850 chráněných želv za 1,4 milionu dolarů Nosorožec v JAR Foto: Javier Ábalos Flickr Vědci v JAR vstřikují do rohů nosorožců radioaktivní látky, aby odhalili pytláky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist