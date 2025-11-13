V Peru při razii proti pašerákům našli 12 tun žraločích ploutví pro asijský trh
13.11.2025 10:57 | LIMA (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | mario_ruckh / Flickr
Členové této organizované skupiny podle policie žralokům odřezávali ploutve a jejich těla pak vyhazovali zpět do moře. S falešnými povoleními pak kontraband vyváželi na asijský trh.
Na světě existuje podle organizace Oceana asi 400 druhů žraloků, z toho šest desítek druhů žije v peruánských vodách.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk