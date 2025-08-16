Newyorčan se přiznal k pašování 850 chráněných želv za 1,4 milionu dolarů
16.8.2025 21:31 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Lin také podle prokurátorů odeslal dalších 11 balíčků s plazy, včetně jedovatých hadů. Vynesení rozsudku je plánováno na 23. prosince.
Oba zranitelné druhy želv mají na krunýři barevné obrazce. Kvůli tomu jsou vyhledávaným zbožím na americkém i zahraničním trhu ze zvířaty, zejména v Číně a její zvláštní oblasti Hongkongu.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk