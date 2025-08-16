https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/newyorcan-se-priznal-k-pasovani-850-chranenych-zelv-za-1-4-milionu-dolaru
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Newyorčan se přiznal k pašování 850 chráněných želv za 1,4 milionu dolarů

16.8.2025 21:31 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Jeden Newyorčan se přiznal k tomu, že se snažil do Hongkongu v krabicích propašovat stovky chráněných želv za 1,4 milionu dolarů (přes 29 milionů Kč). S odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti o tom informovala agentura AP. Muži za to hrozí pětileté vězení.
 
Čínský občan Wei Qiang Lin, který žije v Brooklynu, se tento týden u newyorského soudu přiznal, že chtěl vyvézt přes 220 balíků. Jejich obsahem bylo zhruba 850 želv karolínských a želv karolínských tříprstých. Plazy, kteří byli svázaní nebo přilepení v pletených ponožkách a uložení v krabicích označených jako plastové hračky pro zvířata, při hraniční kontrole odhalili policisté.

Lin také podle prokurátorů odeslal dalších 11 balíčků s plazy, včetně jedovatých hadů. Vynesení rozsudku je plánováno na 23. prosince.

Oba zranitelné druhy želv mají na krunýři barevné obrazce. Kvůli tomu jsou vyhledávaným zbožím na americkém i zahraničním trhu ze zvířaty, zejména v Číně a její zvláštní oblasti Hongkongu.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
