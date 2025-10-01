Srílanský soud poslal na 15 let do vězení muže, který si koupil nelegálně odchyceného slona
1.10.2025 00:01 (ČTK)
Odborníci odhadují, že za deset let bylo na ostrově odchyceno asi 40 slůňat, která se za 125 000 dolarů (bezmála 2,6 milionu Kč) odprodala bohatým majitelům jako domácí zvířata. Dvě sloní mláďata vlastnil i sám exprezident Gotabaja Radžapaksa, když byl ještě vysokým úředníkem ministerstva obrany. Za jeho funkčního období v letech 2019 až 2022 bylo navíc několik stížnosti na krádeže slonů odloženo.
Na Srí Lance podle úřadů žije přibližně 7000 divokých slonů, kteří jsou chráněni zákonem. Za jejich zabití hrozí pokuta nebo vězení. Jejich přirozené prostředí je ohroženo odlesňováním, v důsledku čehož se uchylují do oblastí obývaných lidmi a ničí zemědělskou úrodu. Kvůli střetům lidí s chobotnatci bylo od roku 2010 zabito 4835 slonů a 1601 osob.
