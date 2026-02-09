https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nerudova-v-ep-navrhne-moznost-vyjmuti-domacnosti-ze-systemu-povolenek-ets-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Nerudová v Evropském parlamentu navrhne možnost vyjmutí domácností ze systému povolenek ETS 2

9.2.2026 12:28 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) navrhne v Evropském parlamentu (EP) několik legislativních úprav systému emisních povolenek ETS 2. Hlavní návrh má členským státům umožnit vyjmout ze systému domácnosti. Nerudová, která je v EP hlavní zpravodajkou pro vyjednávání o cenovém omezení povolenek ETS 2, to oznámila na tiskové konferenci. Vláda Andreje Babiše (ANO) systém dlouhodobě odmítá.
 
ETS 2 počítá s rozšířením systému na další sektory, zejména na silniční dopravu a vytápění budov. Jeho spuštění je plánováno od roku 2027, přičemž má podle kritiků dopadat nepřímo i na domácnosti a malé firmy prostřednictvím vyšších cen paliv a energií. Součástí zavedení ETS 2 má být i sociální klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti. Rada EU a Evropský parlament se v prosinci dohodly na odložení zavedení ETS 2 o jeden rok, tedy na 2028.

"Nechceme v Evropě jen remcat a vše bojkotovat. Chceme naopak předkládat aktivní a konstruktivní návrhy, které budou situaci řešit," řekl předseda STAN Vít Rakušan k postoji hnutí a jeho zástupců v EP.

Nerudová představila několik legislativních návrhů k úpravě systému ETS 2, které chce v příštích týdnech předložit v Evropském parlamentu. Všechny podle ní mají omezit negativní sociální dopady nového systému povolenek.

Hlavním návrhem má být úprava, která by umožnila členským státům EU vyjmout ze systému ETS 2 domácnosti, respektive budovy určené k bydlení. "To je novinka, která dosud v tom systému chyběla. Pokud členský stát bude chtít, mělo by mu to být umožněno," řekla Nerudová.

Dalším návrhem Nerudové bude zastropování ceny povolenek na 45 eurech za tunu, a to v cenách z letošního roku. Současná úprava systému počítá se zastropováním ceny na stejné úrovni, ovšem v cenách z roku 2020. Do evropské legislativy chce také prosadit mechanismy, které by v případně mimořádných událostí typu blackoutu či extrémního počasí omezovaly působnost povolenek. Pro nejvíce zasažené domácnosti pak chce navrhnout přímé kompenzace ze sociálního klimatického fondu.

"Jsme s tím teď na začátku, chceme dosáhnout co největší shody s ostatními," řekla Nerudová k vyjednávání v europarlamentu. Primárně chce pro návrhy najít podporu v nejsilnější frakci Evropská lidová strana (EPP), jejíž je členkou. Předpokládá ale, že téma emisních povolenek je tak silné, že o něm budou chtít vyjednávat i další frakce.

Rakušan vyzval premiéra Babiše, aby se jeho vláda plnohodnotně věnovala vyjednávání o ETS 2. Podle šéfa STAN českou pozici komplikuje situace na ministerstvu životního prostředí, kdy tak ČR nemá při jednáních v Radě svého plnohodnotného zástupce. Resort dočasně vede předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, prezident Petr Pavel odmítl do čela ministerstva jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka.

Babiš na začátku února zaslal politikům EU před čtvrtečním summitem o konkurenceschopnosti dopis, v němž se vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm kritizuje vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádá odklad zahájení systému ETS 2.

Koalice ANO, SPD a Motoristů už v prosinci schválila usnesení, v němž systém ETS 2 odmítla. Podle průmyslových svazů by ale nezavedení systému jen v ČR mohlo poškodit tuzemské firmy na unijním trhu.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena.
