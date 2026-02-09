Nerudová v Evropském parlamentu navrhne možnost vyjmutí domácností ze systému povolenek ETS 2
"Nechceme v Evropě jen remcat a vše bojkotovat. Chceme naopak předkládat aktivní a konstruktivní návrhy, které budou situaci řešit," řekl předseda STAN Vít Rakušan k postoji hnutí a jeho zástupců v EP.
Nerudová představila několik legislativních návrhů k úpravě systému ETS 2, které chce v příštích týdnech předložit v Evropském parlamentu. Všechny podle ní mají omezit negativní sociální dopady nového systému povolenek.
Hlavním návrhem má být úprava, která by umožnila členským státům EU vyjmout ze systému ETS 2 domácnosti, respektive budovy určené k bydlení. "To je novinka, která dosud v tom systému chyběla. Pokud členský stát bude chtít, mělo by mu to být umožněno," řekla Nerudová.
Dalším návrhem Nerudové bude zastropování ceny povolenek na 45 eurech za tunu, a to v cenách z letošního roku. Současná úprava systému počítá se zastropováním ceny na stejné úrovni, ovšem v cenách z roku 2020. Do evropské legislativy chce také prosadit mechanismy, které by v případně mimořádných událostí typu blackoutu či extrémního počasí omezovaly působnost povolenek. Pro nejvíce zasažené domácnosti pak chce navrhnout přímé kompenzace ze sociálního klimatického fondu.
"Jsme s tím teď na začátku, chceme dosáhnout co největší shody s ostatními," řekla Nerudová k vyjednávání v europarlamentu. Primárně chce pro návrhy najít podporu v nejsilnější frakci Evropská lidová strana (EPP), jejíž je členkou. Předpokládá ale, že téma emisních povolenek je tak silné, že o něm budou chtít vyjednávat i další frakce.
Rakušan vyzval premiéra Babiše, aby se jeho vláda plnohodnotně věnovala vyjednávání o ETS 2. Podle šéfa STAN českou pozici komplikuje situace na ministerstvu životního prostředí, kdy tak ČR nemá při jednáních v Radě svého plnohodnotného zástupce. Resort dočasně vede předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, prezident Petr Pavel odmítl do čela ministerstva jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka.
Babiš na začátku února zaslal politikům EU před čtvrtečním summitem o konkurenceschopnosti dopis, v němž se vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm kritizuje vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádá odklad zahájení systému ETS 2.
Koalice ANO, SPD a Motoristů už v prosinci schválila usnesení, v němž systém ETS 2 odmítla. Podle průmyslových svazů by ale nezavedení systému jen v ČR mohlo poškodit tuzemské firmy na unijním trhu.
