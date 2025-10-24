Nestátní lesníci žádají odklad účinnosti a zjednodušení nařízení o odlesňování
Nařízení proti odlesňování (EUDR) je platnou legislativou EU. Vztahuje se na každého, kdo obchoduje s produkty ze dřeva, skotu, kakaa, kávy, palmového oleje, sóji nebo kaučuku na vnitřním trhu EU, případně je dováží nebo vyváží. Cílem je ověřit, že tyto produkty nejsou spojené s odlesňováním kdekoliv na světě. Nařízení mělo platit už od loňského roku, Evropská komise ale přistoupila k odkladu, protože nebylo dostatečně připravené a firmám chyběly informace.
SVOL uvádí, že vlastníci lesů a primární producenti mají i podle nyní předloženého návrhu Evropské komise, který jim měl pomoci, v podstatě stále stejné povinnosti. Musí zveřejňovat osobní a firemní údaje, poskytovat geolokační data o produkci, uvádět její roční množství a registrovat se v unijním informačním systému EUDR.
"Komise se snaží vzbudit dojem zlepšení, ale ve skutečnosti se nezměnilo nic podstatného. Zjednodušení existují jen na papíře," uvedl Svoboda. Povinnost zveřejňovat citlivé firemní údaje je podle SVOL nepřiměřená a v rozporu s ochranou soukromí a bezpečnosti producentů.
Nestátní vlastníci lesů opakovaně uvádějí, že se problém odlesňování se týká především tropických pralesů a nelegální těžby mimo území EU. "Zvyšování byrokracie, nákladů a kontrol evropským vlastníkům lesů problém odlesňování ve světě nevyřeší," řekl Svoboda. Podotkl, že ti hospodaří v souladu s národními a unijními předpisy. Vytvoření kategorie pro země s nulovým rizikem odlesňování se prosadit nepovedlo, uvedl.
