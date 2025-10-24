https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nestatni-lesnici-zadaji-odklad-ucinnosti-a-zjednoduseni-narizeni-o-odlesnovani
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nestátní lesníci žádají odklad účinnosti a zjednodušení nařízení o odlesňování

24.10.2025 01:16 | PELHŘIMOV (ČTK)
Foto | Krzysztof Kowalik / unsplash.com
Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL) znovu kritizuje nařízení o odlesňování. Návrh Evropské komise na jeho změnu, která by měla ulevit malým podnikům a vlastníkům lesů, podle nich zásadní problémy neřeší. Obávají se byrokratické zátěže, která je podle nich zbytečná, protože v ČR lesů přibývá. Sdružení žádá odklad účinnosti nařízení pro všechny subjekty, nejen pro jejich část a skutečné zjednodušení pravidel. ČTK to sdělil předseda SVOL Jiří Svoboda.
 
Evropská komise podle sdružení tvrdí, že zavedení systému pro menší podniky posouvá do konce roku 2026. Větší podniky, například zpracovatelé dřeva, ale budou muset požadované údaje hlásit už od letošního 30. prosince. "Když jim budeme chtít dodávat dřevo, tak i když se nás ta směrnice zatím netýká, musíme do toho najet stejně. V podstatě nás k tomu donutí z druhé strany," uvedl Svoboda. SVOL má 734 členů s celkovou výměrou lesů okolo 550 000 hektarů, což je 21 procent výměry všech lesů v ČR.

Nařízení proti odlesňování (EUDR) je platnou legislativou EU. Vztahuje se na každého, kdo obchoduje s produkty ze dřeva, skotu, kakaa, kávy, palmového oleje, sóji nebo kaučuku na vnitřním trhu EU, případně je dováží nebo vyváží. Cílem je ověřit, že tyto produkty nejsou spojené s odlesňováním kdekoliv na světě. Nařízení mělo platit už od loňského roku, Evropská komise ale přistoupila k odkladu, protože nebylo dostatečně připravené a firmám chyběly informace.

SVOL uvádí, že vlastníci lesů a primární producenti mají i podle nyní předloženého návrhu Evropské komise, který jim měl pomoci, v podstatě stále stejné povinnosti. Musí zveřejňovat osobní a firemní údaje, poskytovat geolokační data o produkci, uvádět její roční množství a registrovat se v unijním informačním systému EUDR.

"Komise se snaží vzbudit dojem zlepšení, ale ve skutečnosti se nezměnilo nic podstatného. Zjednodušení existují jen na papíře," uvedl Svoboda. Povinnost zveřejňovat citlivé firemní údaje je podle SVOL nepřiměřená a v rozporu s ochranou soukromí a bezpečnosti producentů.

Nestátní vlastníci lesů opakovaně uvádějí, že se problém odlesňování se týká především tropických pralesů a nelegální těžby mimo území EU. "Zvyšování byrokracie, nákladů a kontrol evropským vlastníkům lesů problém odlesňování ve světě nevyřeší," řekl Svoboda. Podotkl, že ti hospodaří v souladu s národními a unijními předpisy. Vytvoření kategorie pro země s nulovým rizikem odlesňování se prosadit nepovedlo, uvedl.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Letecký snímek Foto: Kate Evans/CIFOR Flickr Evropská komise navrhla zmírnění nařízení o odlesňování, zejména pro malé podniky Skládka vytěženého dřeva Foto: Depositphotos Evropská unie znovu odloží nařízení o odlesňování, uvedla eurokomisařka Sídlo Evropského parlamentu v Bruselu Foto: Jan Stejskal Ekolist.cz Knotek odmítl návrh EK na klimatický cíl pro 2040, varoval před dopady

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

Diskuse: 39

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 62

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 62

Lidé budou dnes v Brně demonstrovat proti tomu, aby Motoristé vedli ministerstvo životního prostředí

Diskuse: 35

Kryštof Míšek: ETS2 tak snadno zastropovat nelze a dopad na domácnosti bude rozhodně větší

Diskuse: 26

Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka

Diskuse: 5

Jáma po těžbě v lomu ČSA u Mostu se přirozeně napouští, za čas zmizí stroje

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist