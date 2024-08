Netopýr večerní, který v Ostravě pokousal člověka, měl vzteklinu, potvrdily testy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Netopýr večerní, který před týdnem pokousal v Ostravě člověka, měl vzteklinu. Potvrdilo to laboratorní vyšetření v Národní referenční laboratoři pro vzteklinu ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Praha. Přenos tohoto specifického typu viru vztekliny na člověka je však poměrně vzácný.Zraněný netopýr byl minulý čtvrtek nalezen nedaleko tramvajové zastávky v Nádražní ulici v centru krajského města. "Při následné manipulaci netopýr kousl jednu osobu do ruky," uvedl Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Podle něj je pokousaný člověk pod dohledem lékařů.

Nákazu vzteklinou nejprve potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci a při následném detailním vyšetření dnes i pražské pracoviště, které uvedlo, že jde o variantu viru EBLV 1, která je typická pro netopýry. SVS v této souvislosti spolupracuje s krajskými hygieniky. Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád poukázal na to, že při nálezu uhynulého netopýra nebo zvířete s atypickým chováním by lidé měli být obezřetní a chránit se před pokousáním. Na poraněná, uhynulá či podezřele se chovající zvířata by vůbec neměli sahat. Vhodné je kontaktovat krajskou veterinární správu, městskou policii nebo místní myslivecké sdružení.

"Riziko nakažení člověka netopýří vzteklinou je nízké a v ČR nikdy podobný případ potvrzen nebyl. V zahraničí byly popsány sporadické případy úmrtí člověka po pokousání netopýrem. Od roku 1977 je v Evropě zdiagnostikováno pět případů úmrtí neočkovaných osob na netopýři variantu viru EBLV. Naopak u běžné varianty RABV eviduje Evropa jen za období 2013 až 2019 deset případů úmrtí," uvedl Majer.

V Česku byla vzteklina u netopýra včetně aktuálního případu diagnostikována šestkrát. V roce 2015 to bylo v Praze u netopýra večerního, u kterého byla rovněž prokázána varianta EBLV 1. "Při propuknutí choroby se mohou příznaky onemocnění u netopýra projevovat neschopností letu, nevyhledáváním úkrytu a vydáváním atypických zvuků. Zdravý netopýr se člověku vyhne a nemá problém si najít cestu, přestože je tma. Lidé by proto měli dát pozor na netopýry, kteří působí dezorientovaně. Zvýšené opatrnosti by měly dbát osoby, které s netopýry přijdou do blízkého kontaktu, například přírodovědci či speleologové," řekl Majer.

U ostatních zvířat byl v Česku zaznamenán poslední případ vztekliny u lišky v okrese Turnov v roce 2002. Koncem letošního června uplynulo 20 let od doby, kdy Česká republika získala status země prosté vztekliny. Vzhledem k tomu, že vzteklina u netopýrů je specifickou variantou, není tento stav ohrožen.

