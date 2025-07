New York varuje před zhoršenou kvalitou ovzduší kvůli kanadským požárům

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Místní úřady vydaly pro město New York a jeho okolí varování ohledně kvality ovzduší kvůli kouři z lesních požárů v Kanadě. V Kanadě zůstává v tuto chvíli než 550 aktivních požárů, z nichž nejvíce je v provincii Manitoba, uvedl zpravodajský server britské veřejnoprávní BBC Kouř, který se šíří na jih, vyvolává obavy o kvalitu ovzduší v severních Spojených státech. V příspěvku na síti X vydaly v sobotu ministerstvo pro ochranu životního prostředí a ministerstvo zdravotnictví státu New York varování pro Long Island, metropolitní oblast města New York City, údolí řeky Hudson a Adirondacké pohoří. Úřady varují, že kvalita ovzduší v těchto regionech je nezdravá pro citlivé skupiny.

Lesní požáry v Kanadě donutily desítky tisíc lidí opustit domovy. Květen a červen byly v západní Kanadě obzvláště ničivé měsíce, kdy se přibližně 30 000 lidí muselo evakuovat v provinciích Saskatchewan a Manitoba, kde úřady vyhlásily stav nouze. Za poslední rok shořelo v celé zemi 6,1 milionu hektarů půdy. Vědci podle BBC spojují silnější sezony lesních požárů s globální změnou klimatu.

Kouř z lesních požárů v Kanadě také v červnu překonal Atlantik a dostal se do Evropy. Vědci Akademie věd ČR (AV ČR) prokázali, že znečišťující látky zaznamenané v první polovině června v ovzduší v Česku pocházely z lesních požárů v Kanadě. Kvůli znečištění byla v obloha bílá až šedá a ranní Slunce bylo překvapivě červené. Několik stanic v Česku zaznamenalo 9. a 10. června prudký nárůst znečišťujících látek v ovzduší.

