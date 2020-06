Neznámý šťastlivec našel ve Skalistých horách truhlu s pokladem

Licence | Některá práva vyhrazena

Foto | Mark Moschell / Mark Moschell / Flickr.com

Ukrytí pokladu bylo pro sběratele umění Forresta Fenna způsobem, jak inspirovat lidi k prozkoumání přírody. Chtěl také dát naději těm, které zasáhla tehdejší ekonomická krize. Nápovědy o tom, kde se poklad nachází, byly obsaženy v básni o 24 verších ve Fennově autobiografii The Thrill of the Chase (Vzrušení z honu).