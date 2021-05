Nizozemsko dá dvě miliardy eur na projekt zachycování a skladování uhlíku

Marcela Jezberová 10.5.2021 14:47

Nemůžu si pomoci, z celého cirkusu kolem ukládání uhlíku se stala taková perestrojka. Nikdo pořádně neví o čem to je, co to je a co to skutečně přinese, ale všichni o tom žvaní. Holanďani dají 2 miliardy eur za uložení uhlíku ze vzduchu někam do moře, na Sibiři odtaje milimetr permafrostu a Holanďani budou dávat další miliardy za uložení dalšího uhlíku. To vypadá pro ty "ukládače" na téměř nevyčerpatelný zlatý důl.

Odpovědět