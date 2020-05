Noční směna? Význam opylování nočními motýly se podceňuje

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | walkerssk / pixabay.com Směnu v neslunečné části dne si zabírají tzv. noční motýli a jejich přínos pro opylování je přinejmenším nedoceněný. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Když zapadne slunce a ukládáte se ke spánku, většina denních opylovačů, včel, čmeláků a motýlů, už také odpočívá. Letecký provoz nad kvetoucími rostlinami tím ale nekončí. Směnu v neslunečné části dne si totiž zabírají tzv. noční motýli. A jejich přínos pro opylování je přinejmenším nedoceněný. Píše o tom Conversation

Noční motýli jsou biologicky nevyhraněnou skupinou motýlů, které poněkud zjednodušeně řadíme někam mezi můry. Přitom k nim patří ještě bourcovití, martináčovití, přástevníkovití, bekyňovití, píďalkovití, zavíječovití, molovití… a to zdaleka nekončíme. Společný jim je rys jejich způsobu života. Aktivují v noci. A snad proto uniká naší pozornosti jejich přítomnost, rozmanitost i význam práce, kterou pro nás dělají. I noční motýli se totiž podílí na opylování.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Böhringer Friedrich / Univerzita v Newcastle / theconversation.com Noční motýl sklepnice obecná.

„Pohybují se ve skrytu tmy, takže nás nikdy moc nenapadlo, jak komplexní jejich úloha je,“ říká Richard Elton Walton, entomolog z univerzity v Newcastle. A spolu s kolegy se zaměřil na její propátrání. Jaké rostliny noční motýly lákají? Ani ne tak ty, které by o sobě dávaly vědět pestrobarevnými květy. Upřednostňují spíše ty v bledých tónech, s otevřeným šálkem, hlubším kalichem anebo trubkovitým tvarem. A ty, které v noci intenzivněji voní. V zásadě tak vhodně doplňují činnost druhů, aktivujících ve dne.

Výzkum Waltona a kolegů spočíval mimo jiné v tom, že u světelných lapačů odchytávali noční motýly, z jejich těl stírali sesbíraný pyl a určovali jeho původ. Ukázalo se, že co do výkonu noční směna za tou denní rozhodně nezaostává. A dál? „Mezi lety 1980 až 2013 poklesl průměrný počet denních opylovačů o třetinu, napříč 353 sledovanými druhy,“ říká Walton. „A my momentálně nevíme, jak dalece je tento trend podobný u opylovačů nočních.“ Podle průběžných průzkumů je nad noční Británií zhruba o 10 % méně můr, ale stav dalších skupin je nejistý. Je to problém?

„Mohl by být. Nejsme si totiž zatím vůbec jistí, jak moc zásadní pro opylování rostlin je i tahle noční šichta.“ Třeba zrovna můrovití inklinují k návštěvě podobných druhů rostlin, jako denní motýli, ale v jejich případě se na tom podílí násobně vícero druhů, než u denní směny. Zdá se tedy, že noční směna může do jisté míry kompenzovat propad populací denních druhů a naopak. Pro zdraví ekosystémů je tato dvojí kontrola opylení pravděpodobně velmi podstatná.

Jak nočním motýlům pomoci? Walton do startu doporučuje výsev rostlin, které je potěší a přilákají. Pryskyřníků, pomněnek, prvosenek anebo keřů zimolezu, jasmínu. Denní motýli jsou krásní a oblíbení, ale úspěšné opylování nestojí jen na nich. Je třeba myslet i na jejich ne tolik populární kolegy z noční směny.

reklama