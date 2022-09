Nord Streamem 1 zřejmě začne znovu proudit plyn, Kreml ale nevylučuje další přerušení dodávek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ruská plynárenská společnost Gazprom v sobotu ráno po dokončení údržbových prací zřejmě obnoví dodávky plynu potrubím Nord Stream 1. Ukazují to záznamy o rezervaci na přepravu suroviny. Rezervace na kapacitu přepravy plynu jsou totiž na úrovni před aktuální údržbou, představují tak 20 procent kapacity plynovodu, uvedla agentura Reuters. Rusko ale nevylučuje další přerušení dodávek plynu tímto podmořským plynovodem do Evropy. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova budou možná nutné další údržbové práce, protože nejsou k dispozici žádné technické rezervy. Uvedla to dnes agentura Interfax.

Podle údajů na internetových stránkách provozovatele plynovodu, společnosti Nord Stream AG, požadavky na kapacitu pro přepravu plynu na den 3. září v časných ranních hodinách činí 14,437.507 kilowatthodin za hodinu (kWh/h). Představují tak asi 20 procent kapacity plynovodu. Rezervace, kterým se jinak říká i nominace, jsou předběžnou informací pro provozovatele plynárenských sítí, dodavatel však může tyto rezervace v případě potřeby změnit. Zveřejněné údaje se vztahují zatím pouze na období do sobotních šesti hodin ráno.

"V provozu je pouze jedna turbína," řekl ale dnes Peskov. Gazprom podle něj nemůže za to, že je ohrožena spolehlivost potrubí Nord Stream 1, které vede po dně Baltské moře.

Peskov už dříve řekl, že Gazprom je schopen dostát svým závazkům, ale že Evropa firmě postavila do cesty "právní a technické překážky" kvůli sankcím souvisejícím s válkou na Ukrajině. Mluvil také o krizovém scénáři. Evropská unie považuje tvrzení Kremlu za záminku.

Moskva v červnu snížila dodávky plynovodem Nord Stream 1 do Německa na 40 procent kapacity a v červenci na 20 procent. Zdůvodnila to problémy s údržbou a sankcemi, které podle ní brání návratu a instalaci plynové turbíny. Snížený tok plynovodem zkomplikoval celé Evropě snahu získat dostatek plynu na zimu.

Gazprom 31. srpna ve tři hodiny ráno přerušil dodávky plynu kvůli třídenní údržbě kompresorové stanice Portovaja. Dodávky se mají obnovit 3. září ve tři hodiny ráno.

Nord Stream 1 je hlavní trasou pro přepravu ruského zemního plynu do Evropské unie. Přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Z Německa jsou na něj navázány plynovody do dalších zemí, včetně České republiky. Maximální kapacita je až 167 milionů metrů krychlových plynu za den, po obnovení by dodávky měly činit až 33 milionů metrů krychlových denně.

Gazprom uvedl, že poslední zbývající turbína v kompresorové stanici musí být obsluhována každých 1000 pracovních hodin. Další přerušení dodávek by tedy mohlo nastat v polovině října, uvedla agentura DPA.

