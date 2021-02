Norilsk Nickel zaplatí pokutu za znečištění přírody z dividend

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ninara / Ninara / Flickr.com K uvedené pokutě odsoudil dceřinou firmu NTEK tento měsíc arbitrážní soud v Krasnojarsku. Masivní pokutu má podnik zaplatit za škody po loňském úniku ropných látek z elektrárny u města Norilsk za polárním kruhem.

Ruská těžební společnost Norilsk Nickel zaplatí pokutu za ekologickou havárii z peněz určených na výplatu dividend. S odvoláním na člena vedení firmy to uvedla agentura TASS. Norilsk má z rozhodnutí soudu zaplatit pokutu 146,2 miliardy rublů (asi 42,3 miliardy Kč). Firma se původně chtěla proti rozhodnutí odvolat, později ale dospěla k závěru, že situaci ještě přehodnotí.

"Soud rozhodl a my zaplatíme. Platba půjde do federálního rozpočtu," řekl viceprezident pro udržitelný rozvoj Andrej Bugrov. Pokuta se projeví snížením zisku a snížením dividend, dodal finanční ředitel společnosti Sergej Malyšev.

Ruský úřad na ochranu přírody Rosprirodnadzor se v žalobě domáhal od energetické společnosti NTEK odškodného 148 miliard rublů. Firma vyčíslila škodu na 21,4 miliardy rublů (asi 6,1 miliardy Kč).

Norilsk Nickel po vynesení verdiktu podle agentury TASS uvedl, že rozhodnutí soudu pečlivě prostuduje, až jej obdrží v písemném vyhotovení. Připomněl, že verdikt vstoupí v platnost po uplynutí měsíční lhůty pouze v případě, že se firma neodvolá.

Loni z květnu z nádrže tepelné elektrárny u Norilsku uniklo přes 21 000 tun paliva a maziva, které se dostaly do několika řek a do jezera. Podle expertů šlo o největší katastrofu svého druhu v Rusku od roku 1994, kdy v Komijské republice na severu evropské části Ruska do přírody uniklo 94 000 tun ropy.

Většina ropy se podle ekologů vylila do řeky Ambarnaja a jejích přítoků, část se vsákla do půdy. Palivo se dostalo také do jezera Pjasino, které je bohaté na ryby.

Elektrárna, z níž palivo uniklo, patří energetické společnosti NTEK, která spadá pod těžební společnost Norilsk Nickel. V ní pracuje velká část obyvatel města Norilsk, které leží za polárním kruhem. Vlastník podniku Vladimir Potanin dříve slíbil, že firma vyčištění oblasti zasažené únikem paliva zaplatí, s vyčíslenou škodou však nesouhlasil.

