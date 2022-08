Norsko plánuje vysokou těžbu plynu až do roku 2030

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Norsko plánuje udržet těžbu plynu na současné vysoké úrovni až do konce desetiletí kvůli vysoké poptávce z Evropy. Ta se snaží zastavit dovoz plynu z Ruska kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu. Agentuře Reuters to řekl norský ministr energetiky Terje Aasland. Podle údajů společnosti Refinitiv Eikon je nyní Norsko největším dodavatelem plynu do Evropy a předstihlo Rusko, které své dodávky omezilo."Očekávám, že můžeme udržet úroveň těžby, na které jsme nyní, až do roku 2030," řekl Aasland. Podle oficiálních květnových prognóz se očekává, že Norsko letos vytěží přibližně 122 miliard metrů krychlových plynu. To je o osm procent více než v roce 2021. Země by tak mohla překonat rekord zaznamenaný před pěti lety.

Ministr uvedl, že si je nyní jistější v případě dlouhodobé poptávky po norském plynu v Evropě, protože EU i nečlenské země EU podepsaly v červnu dohodu o zvýšení dovozu plynu z norského kontinentálního šelfu. "To je důležitá zpráva, kterou jsem od EU dostali," řekl Aasland.

Cena evropského plynu se letos téměř ztrojnásobila a opakovaně překonala nová rekordní maxima. Přesto Norsko neplánuje prodávat plyn za nižší než tržní cenu, jak navrhovali někteří analytici a média. "Narušovat trh a vytvářet pravidla, která vypadají nyní dobře, by mohlo přispět k tomu, že se zničí část základů pro budování stability a důvěry v čase," uvedl ministr a dodal, že Norsko ani neplánuje zavést mimořádnou daň pro norské ropné firmy, přestože jejích peněžní toky jsou nyní rekordní.

Největší norský producent ropy a plynu Equinor, ve kterém vlastní většinu stát, hodlá zvýšit investice do obnovitelné energie a nízkouhlíkových technologií, aby se stal energetickou společností s širokým rozsahem. Nicméně společnost také uvedla, že posílila průzkum nových zdrojů, aby uspokojila poptávku po norských uhlovodících v Evropě.

