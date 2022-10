Nouzové návrhy ke snížení cen plynu mají u států EU velkou podporu, řekl Síkela

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Návrhy na nouzové omezení cen plynu v případě výrazného zdražení, na jeho společné nákupy a vzájemnou solidaritu získaly velkou podporu členských zemí Evropské unie. Po jednání unijních ministrů odpovědných za energetiku to řekl český ministr průmyslu Jozef Síkela, který svolal na 24. listopadu mimořádné ministerské zasedání k jejich konečnému schválení. Naproti tomu v otázce nastavení stropu na cenu plynu spalovaného v elektrárnách mají státy stále rozdílné názory.

Lídři členských zemí minulý týden na bruselském summitu podpořili druhý balíček návrhů směřujících k omezení vysokých cen energií a jejich dopadů na spotřebitele i firmy. Po zářijové sadě zaměřené na přerozdělení zisků elektráren a ropných firem či na úspory elektřiny se nyní evropský blok věnuje cenám plynu. Vedle dobrovolných společných nákupů určených primárně na plnění zásobníků a povinné solidarity při kritickém nedostatku plynu se ministři budou bavit rovněž o možném přímém snížení jeho ceny. To se má podle posledního návrhu komise týkat pouze případného výrazného zvýšení ceny ve virtuálním obchodním uzlu TTF v Nizozemsku, který je pro určování cen klíčový.

"U některých těch opatření, tak jak byla navržena, v podstatě žádné kontroverze nejsou," řekl novinářům po jednání Síkela. Některé země podle něj chtějí podrobnosti například u cen plynu, který by solidárně poskytly svým sousedům. Konkrétní detaily například i u stanovení ceny spouštějící "nouzovou brzdu" u TTF má během příštích týdnů do mimořádného ministerského zasedání předložit Evropská komise.

Tu dnes řada zemí vyzývala k tomu, aby přišla i s návrhem zastropování cen plynu používaného k výrobě elektřiny. Síkela řekl, že v této otázce zaznívaly různé názory, komise by však měla na podrobné analýze nákladů a přínosů stejně jako na přípravě samotného návrhu pracovat co nejrychleji. Stejně jako on dávají najevo rostoucí netrpělivost okolo EK opětovně odkládaného návrhu cenového stropu například zástupci Španělska, Itálie a několika dalších zemí prosazujících toto opatření.

"Je na členských státech, jestli najdou řešení," prohlásila po jednání eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová, podle níž ministerská schůzka ukázala rozdělenost unijních států. Skupina zemí včetně Německa či Nizozemska regulovat ceny plynu spalovaného v elektrárnách odmítá mimo jiné z obavy o zvýšení jeho spotřeby, které by mohlo ohrozit dostatek zásob.

Komise rozeslala v pondělí večer členským zemím dokument, který hovoří o možném stanovení stropu ve výši 100 až 120 eur (2450 až 2950 Kč) za megawatthodinu (MWh). V textu, který má ČTK k dispozici, komise vypočítává předpokládané zvýšení spotřeby plynu v případě jeho dotovaných cen, které bude podle ní způsobeno větším vývozem do mimounijních zemí. Unijní exekutiva hovoří o tom, že za současných cen, nižších než plánovaný strop, toto opatření nedává smysl.

"Až bude ten stav trvalý a ceny se budou vracet někam ke 20 eurům za megawatthodinu, tak to možná přesvědčí i mě," řekl po zasedání Síkela. EU by však podle něj měla být stále připravena na to, že by momentální pokles cen plynu, které klesly pod 100 eur, mohl být jen dočasný. Dojít ke shodě na zavedení stropu by mohl v případě rychlého předložení návrhu evropský blok ještě za českého předsednictví do konce roku, dodal ministr.

