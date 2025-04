Nová galerie na letišti v Praze představuje nejlepší snímky české přírody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nová galerie na letišti Václava Havla v Praze, která se nachází v přízemí Terminálu 2 u vyhlídkové terasy, představuje nejlepší snímky české přírody. První výstava hostí vítězné fotografie ze soutěže Czech Nature Photo. Novinářům to při včerejším otevření galerie řekli ředitelka organizace Veronika Souralová a zástupce tiskové mluvčí Letiště Praha Jiří Hannich. Program a náplň činnosti galerie bude mít podle nich na starosti organizace Czech Photo.Na výstavě mohou čeští i zahraniční návštěvníci obdivovat nejlepší snímky české přírody z uplynulých osmi ročníků soutěže. Pocházejí od více než 40 profesionálních i pokročilých amatérských fotografů. Část fotografií je tištěná, ostatní uvidí návštěvníci na digitálních obrazovkách. Všechny byly vybrány z kategorie "Cena za nejlepší fotografii české přírody". Podle Jakuba Puchalského, člena představenstva Letiště Praha, výstava skvěle zapadá do konceptu letiště, které chce cestujícím představit české umění, kulturu i krásy přírody. Výstavu mohou zájemci vidět do konce letošního října, vstup je zdarma.

"Snažíme se neustále zlepšovat prostředí letištních terminálů tak, aby se u nás cestující a všichni návštěvníci cítili opravdu příjemně. Tato zcela nová galerie bude pravidelně nabízet tematické výstavy. A díky své poloze ve veřejné části letiště je dostupná všem cestujícím i široké veřejnosti," uvedl Jakub Puchalský.

Podle Souralové organizace pořádáním soutěže usiluje o to, aby si lidé už od dětství uvědomovali, že jsou součástí přírody a vytvářeli si k ní pozitivní vztah. "Prostřednictvím fotografií chceme ukázat, že každý z nás nese odpovědnost za stav přírody na naší planetě a motivujeme veřejnost k její aktivní ochraně," sdělila Souralová.

Czech Nature Photo je fotografická soutěž zaměřená na dokumentování přírody nejen České republiky, ale i celého světa. Snímky hodnotí mezinárodní porota.

