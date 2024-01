Nová ředitelka pozemkového úřadu chce lepší spolupráci s obcemi nebo zemědělci

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Doplnila, že výsledky uskutečňovaných pozemkových úprav jsou sice vidět až za několik let, dlouhodobě však například snižují povodňovou ohroženost území a mají vliv na suchá území.

Zlepšit komunikaci s obcemi, městy nebo zemědělci při provádění pozemkových úprav je jednou z priorit nové ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatavy Maradové, kterou dnes do úřadu uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Maradová na tiskové konferenci řekla, že pozemkové úpravy jsou klíčovým nástrojem úřadu. Vedou podle ní ke změnám, které mají pozitivní vliv na podmínky života zejména na venkově a vytváří dlouhodobě udržitelnou krajinu.

"Klíčovým úkolem je, abychom pomohli obcím, starostům a městům při realizaci procesu pozemkových úprav, který je velmi technicky, odborně a časově náročný. Všichni účastníci řízení potřebují dlouhodobou a koncepční podporu," řekla Maradová.

Doplnila, že výsledky uskutečňovaných pozemkových úprav jsou sice vidět až za několik let, dlouhodobě však například snižují povodňovou ohroženost území a mají vliv na suchá území. Poukázala také na to, že díky jednomu z projektů úřadu se vysadilo 70 000 stromů. Ministerstvo zemědělství přitom již dříve uvedlo, že na pozemkové úpravy se od roku 1991 vynaložilo 34,5 miliardy korun.

Pozemkové úpravy vedou také k efektivnějšímu uspořádání pozemků, dochází například k jejich zcelování nebo dělení a zabezpečuje se jejich přístupnost. Při úpravách mohou pozemky zanikat i vznikat a uspořádávají se vlastnická práva a věcná břemena. "Na základě odborných podkladů a podrobné znalosti území se v rámci pozemkových úprav navrhují, kromě opatření ke zpřístupnění pozemků, také vodohospodářská, protipovodňová, zúrodňovací, protierozní a ekologická opatření, která naplňují účel a cíle pozemkových úprav," uvádí SPÚ.

Náklady na pozemkové úpravy se hradí ze státního rozpočtu a peněz z EU. Výborný dnes řekl, že pro letošní rok je zatím k disposici 1,9 miliardy korun. "Není to částka, který by byla plně dostačující," uvedl ministr s tím, že právě kvůli realizaci pozemkových úprav by ho chtěl navýšit. Financování pozemkových může jít také z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které z pozice stavebníka zčásti financuje pozemkové úpravy v místech, kde jsou vyvolány stavební činností této organizace. Mezi priority nové ředitelky úřadu je proto i větší spolupráce s ŘSD nebo Správou železnic při přípravě veřejně prospěšných staveb.

