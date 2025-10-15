Nová retenční nádrž na Bylance ochrání region před povodnění
Povodí Labe předpokládá, že zemní hráz bude měřit 517 metrů a mít výšku 6,5 metru. Hráz má mít pozvolné svahy navazující na okolní terén. "Podstatné je, že vlastníci budou moci své pozemky nadále využívat a stát ručí za škody," řekl ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.
Suchá nádrž má být schopna převést stoletou vodu s průtokem 35,8 metrů krychlových za sekundu na méně než jednoletou vodu s průtokem 5,8 metrů krychlových. Při maximálním naplnění by nádrž měla rozlohu 108 hektarů. Bezpečné vypouštění zadržené vody z ní by v takovém případě trvalo téměř týden, uvádí Povodí Labe.
Projekt počítá také s revitalizací Markovického potoka, který se před Dřenicemi vlévá do Bylanky a v současnosti teče narovnaným korytem. Podnik plánuje obnovit asi půl kilometru potoka. Součástí bude obnoveni nivy a vytvoření tůní. Povodí Labe chce mít hotový geotechnický průzkum a další potřebná povolení do roku 2029.
