https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nova-retencni-nadrz-na-bylance-ochrani-region-pred-povodneni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nová retenční nádrž na Bylance ochrání region před povodnění

15.10.2025 09:12 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Povodí Labe plánuje vybudovat suchou retenční nádrž na řece Bylance v Dřenicích na Chrudimsku. Stavba ochrání oblast před povodněmi, které se opakují zhruba každých pět let. Nádrž pojme 1,9 milionu metrů krychlových vody, uvedl státní podnik.
 
Dolní tok Bylanky nejvíc ohrožuje Dřenice, Třebosice na Pardubicku, městské části Pardubic jako jsou Popkovice a Svítkov, kde se také nachází kromě bytové zástavby mezinárodní letiště. Naposledy se řeka vylila z břehů v letech 2020 a 2024.

Povodí Labe předpokládá, že zemní hráz bude měřit 517 metrů a mít výšku 6,5 metru. Hráz má mít pozvolné svahy navazující na okolní terén. "Podstatné je, že vlastníci budou moci své pozemky nadále využívat a stát ručí za škody," řekl ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.

Suchá nádrž má být schopna převést stoletou vodu s průtokem 35,8 metrů krychlových za sekundu na méně než jednoletou vodu s průtokem 5,8 metrů krychlových. Při maximálním naplnění by nádrž měla rozlohu 108 hektarů. Bezpečné vypouštění zadržené vody z ní by v takovém případě trvalo téměř týden, uvádí Povodí Labe.

Projekt počítá také s revitalizací Markovického potoka, který se před Dřenicemi vlévá do Bylanky a v současnosti teče narovnaným korytem. Podnik plánuje obnovit asi půl kilometru potoka. Součástí bude obnoveni nivy a vytvoření tůní. Povodí Labe chce mít hotový geotechnický průzkum a další potřebná povolení do roku 2029.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Opravený mostek s korytem toku v Tisové-Holčovicích na Jesenicku ve správě Lesů ČR. Foto: Lesy ČR Lesy ČR daly na opravy po povodních 170 milionů, dalších 2,7 miliardy plánují vydat Povodně na Jesenicku 2024 Foto: Pavel Bednařík (WMCZ) Wikimedia Commons Na odstraňování následků povodní vynaložilo Povodí Odry dosud asi 400 milionů korun Vodní nádrž Foto: Depositphotos MŽP: Další tři miliardy směřují na podporu protipovodňových opatření

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

15.10.2025 09:49
Bylo by zajímavé vědět, v kolika ekologických organizacích už pískli na poplach.
Odpovědět

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 30

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 39

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 8

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 33

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 6

Stavba přelivu na Orlíku si vyžádá dvouleté uzavření silnice na hrázi přehrady

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist