https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nove-komentovane-prohlidky-predstavi-prirodni-bohatstvi-ostravska
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nové komentované prohlídky představí přírodní bohatství Ostravska

2.5.2026 15:44 | OSTRAVA (ČTK)
Polanská niva.
Polanská niva.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Gamaorion / Wikimedia Commons
Přírodní bohatství Ostravska představí zájemcům nové komentované prohlídky Zelené komentovky. Návštěvníci se pod vedením strážců přírody vydají do nejcennějších lokalit Chráněné krajinné oblasti Poodří. Průvodci účastníkům přiblíží unikátní ekosystémy i práci v ochraně přírody. ČTK to za pořadatele sdělil Daniel Iwan. Projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Českého svazu ochránců přírody – Stráže přírody Poodří a destinačního managementu Visit Ostrava chce propojit environmentální osvětu s turismem a zážitky v terénu.
 
"Chceme lidem ukázat, že Ostravsko není jen industriální region, ale i místo s mimořádně cennou a živou přírodou. Každá lokalita má svůj příběh a my ho návštěvníkům rádi předáváme přímo v terénu,“ uvedl strážce přírody CHKO Poodří a průvodce Iwan.

Návštěvníci mohou vybírat z prohlídek ve dvou chráněných územích. Vyrazit mohou do Přírodní rezervace Rezavka, jejíž součástí jsou louky, mokřady, rybníky a lužní lesy nebo do Národní přírodní rezervace Polanská niva. Jde o jedno z nejcennějších území Poodří s meandrující řekou Odrou a tůněmi, kde lze vidět řadu obojživelníků, vodních rostlin i hmyzu.

Strážci přírody přiblíží i osobní zkušenosti a příběhy z terénu. "Zelené komentovky jsou skvělým příkladem toho, jak lze propojit turistiku s ochranou přírody. Věříme, že návštěvníci díky nim objeví novou tvář Ostravy a odnesou si nejen zážitek, ale i větší respekt k přírodě,“ řekl ředitel ostravských informačních center a destinačního managementu Jiří Šimon.

Prohlídky, jejichž první série potrvá do 7. června, jsou v češtině. Do budoucna průvodci počítají s rozšířením na anglickou a polskou verzi. Kapacita je omezená, vstupenky je proto nutné zakoupit předem online nebo na pobočkách OSTRAVAINFO!!! Dospělí zaplatí 150 korun, rodinné vstupné vyjde na 450 korun. Z každé vstupenky jde 30 korun na podporu činnosti Stráže přírody Poodří.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Volarský potok. Foto: Výzkumný ústav pro krajinu Pro perlorodku říční zůstává kvalita vody v šumavských potocích riziková Litovelské pomoraví Foto: Dr._Killer Wikimedia Commons Olomoučtí vědci vylepší monitoring komářích kalamit v Litovelském Pomoraví Jizerskohorské bučiny Foto: Daniel Baránek Wikimeda Commons Liberecký kraj chce sledovat turistický ruch v Jizerskohorských bučinách

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist