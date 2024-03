Nové terárium v areálu Kovozoo ve Starém Městě ukazuje více než 100 zvířat

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Lauren Kurkimilis / Lauren Kurkimilis / Wikimedia Commons Ilustrační foto

Nové terárium v areálu Kovozoo ve Staré Městě na Uherskohradišťsku ukazuje návštěvníkům více než 100 zvířat, a to v 55 živočišných druzích. Některé z těchto druhů se řadí mezi nejjedovatější na zemi. Co do počtu zvířat a rozmanitosti živočišných druhů je expozice největší na Moravě, sdělila Martina Juřenová ze skupiny REC Group, která areál provozuje.

V teráriu jsou k vidění hadi a ještěři z celého světa. "Návštěvníci se mohou těšit na krajty obrovských rozměrů, obsáhlou sbírku smrtelně jedovatých hadů, dospělého kajmana, několik druhů pouštních a pralesních ještěrů, varanů, nádherně zbarvené šípové žabky, dravé želvy a nesmí chybět zástupci pavouků a štírů," uvedla Juřenová.

Od roku 2017 fungovalo terárium v Modré na Uherskohradišťsku, u jeho zrodu tehdy stála parta nadšenců pod vedením Michala Brázdila. Expozice byla oblíbená, postupem času však pro ni bylo třeba najít vhodnější zázemí. Přestěhovala se tedy proto právě do nedaleké Kovozoo ve Starém Městě. "Spolupráce nám otevírá zcela nové možnosti na rozvoj," řekl Brázdil.

Expozici si lidé prohlédnou ve více než 100 let staré budově, která nebyla léta využívaná. Po vyklizení a opravách řemeslníci uvnitř objektu vybudovali zděná terária s moderním systémem cirkulace vzduchu, podlahovým vytápěním a speciálním osvětlením imitujícím sluneční záření. "Neboť se jedná ve velké míře o velmi nebezpečná zvířata, instalovali jsme dvojitá bezpečnostní skla a také systém otevírání terárií je navržen tak, aby byl spolehlivý a bezpečný při manipulaci se zvířaty," uvedl Brázdil.

Terárium má otevřeno denně. Jeho zbudování rozšířilo nabídku zážitků pro návštěvníky Kovozoo. "Koho neosloví neživý svět kovu a dalšího odpadu, může se potěšit živou exotikou. Abychom tyto dva rozdílné světy více propojili pod značku Kovozoo, jsou prostory terária vyvedeny v industriálním stylu s prvky kovu a dekorem rezavého železa, tedy ve stejném designu, který je typický pro areál Kovozoo. V tomto stylu jsou dokonce vybudována i terária. Tedy žádná imitace džungle, ale industriál," uvedl ředitel Kovozoo Bronislav Janeček.

Kovozoo sídlí v areálu někdejšího cukrovaru, který v druhé polovině 19. století založili bratři Abraham a Heřman Mayovi. Nabízí stovky zvířat vyrobených z kovového šrotu. Doplňují je další exponáty, kterými jsou například tramvaj, letoun L-610, staré zemědělské stroje, vysloužilá hasičská auta nebo buldozery. Dále lze v areálu navštívit muzeum veteránů a vyhlídkové lávky nebo se svézt vláčkem.

