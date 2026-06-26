Novela stavebního zákona podle aktivistů upřednostňuje developery před obyvateli
Odborníci však upozornili, že novela zákona oslabuje pozici odborné složky památkové péče. Například památkář Richard Biegel na konferenci uvedl, že nově by na posouzení obnovy historických objektů měli památkáři pouze deset dní. Za tu dobu ale podle něj nelze řádně posouzení zpracovat. Odborníci se pak například nebudou moci vyjadřovat ke změnám v památkových zónách. Novela tak podle Biegela celkové utlumí památkovou péči v ČR.
Současnou podobu zákona za férovou považuje advokát a odborník na správní právo Petr Svoboda. Naopak podobu projednávané novely podle něj psali právníci developerů a změna přinese komercionalizaci stavebního práva. "Zákon možná v nějakých směrech urychlí a usnadní povolovací řízení, ale každopádně povede k tomu, že developeři jako dravci budou moci snadno a rychle zastavět hezká místa, kde žijeme," dodal Svoboda. Novela podle něj výrazně zhorší kvalitu prostředí ve městech a v přírodní krajině.
Své odpůrce má novela také mezi zástupci měst a obcí. Sdružení místních samospráv, které se proti novele zákona staví delší dobu, v tiskové zprávě uvedlo 70 důvodů, proč pro změnu nehlasovat. Příprava reformy, která byla předložena formou poslaneckého návrhu a tedy bez řádného připomínkového řízení, podle něj nebyla transparentní a neuskutečnila se ani odborná diskuse a jasné vyhodnocení dopadů na obce, stavební úřady, stát a občany. Návrh podle sdružení pak neřeší hlavní příčiny problémů současného systému a místo potřebné stabilizace přináší další nejistotu.
Změnu stavebního práva ale naopak v tiskové zprávě Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí přivítal partner advokátní kanceláře Havel & Partners František Korbel. Podle něho dosavadní úprava chránila především veřejné zájmy například v oblasti životního prostředí nebo památkové ochrany, ale samotný rozvoj území jako veřejný zájem v ní nebyl dostatečně silně vyjádřen. Ochrana veřejných zájmů pak bude i po novelizaci posuzována v jednom řízení a případné spory budou moci dále řešit soudy, dodal.
Mítinku před budovou MMR se zúčastnilo několik desítek lidí. Účastnici drželi velký transparent s nápisem 'Lex developer" a dále menší bannery s výroky jako 'Developeři staví, my tu žijeme', 'Stavební úřady přírodu neochrání' či 'Zákon pro developery, Vaše práva se do něj nevešla'. Na setkání dohlíželo několik policistů. MMR pak uzavřelo hlavní vstup do budovy ze Staroměstského náměstí a taktéž ho kromě ochranky objektu hlídalo několik policistů. Vstupem na ministerstvo, který jinak využívá kromě zaměstnanců i veřejnost, ochranka nikoho nevpustila.
reklama