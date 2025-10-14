https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novy-system-svozu-velkoobjemoveho-odpadu-se-bohuminu-osvedcil-klesly-i-naklady
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nový systém svozu velkoobjemového odpadu se Bohumínu osvědčil, klesly i náklady

14.10.2025 00:24 | BOHUMÍN (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Služba takzvaného odpadového taxi, které v Bohumíně na Karvinsku zajišťuje svoz objemného odpadu, se městu osvědčila. Za prvních devět měsíců provozu ji využilo přes 70 zájemců a městu výrazně klesly náklady, které v minulosti mělo s provozem mobilních sběrných dvorů, sdělil Petr Wojnar z bohumínské radnice.
 
Změna v systému sběru velkoobjemového odpadu začala ve městě platit na počátku roku. Město po 16 letech ukončilo provoz mobilního sběrného dvoru v podobě velkoobjemových kontejnerů, které v minulých letech nechávalo rozmisťovat po městských částech. Mobilní sběrný dvůr nahradilo individuálními svozy. Lidé je mohou využít například k odvozu nábytku nebo vysloužilých spotřebičů.

"Letos spuštěná služba města je založena na jednoduchém principu. Bohumíňákům, kteří nedokáží sami převézt objemný odpad do sběrného dvora v Koperníkově ulici, stačí vytočit speciální linku městských technických služeb BM servisu. Tam si domluví termín a podmínky odvozu. Za svoz do sběrného dvora zaplatí 200 korun, pokud si přiobjednají i naložení odpadu od domu do přistaveného vozu BM servisu, uhradí celkem 450 korun," uvedl Wojnar.

Největší zájem o novou službu města měli lidé v dubnu a červenci. "Tedy v měsících, kdy lidé často uklízí domácnosti, sklepy či zahrady," uvedl vedoucí odboru životního prostředí a služeb Radim Stošek. Odpadové taxi už zajíždělo do všech městských částí, zhruba ve třetině případů si jeho klienti přiobjednali i asistenci s naložením odpadu. "Tuto možnost často využívají senioři nebo osoby s omezenou pohyblivostí. Chceme tak vyjít vstříc i těm, kdo si s manipulací s těžkými nebo objemnými kusy neporadí sami,“ doplnil Stošek.

Strážníci se spolu s asistenty prevence navíc zaměřili i na zakládání černých skládek. V srpnu takto odhalili 16 lidí, kteří nepořádek museli uklidit a zaplatit pokutu. Mobilní sběrný dvůr se město loni rozhodlo zrušit kvůli stále menšímu zájmu obyvatel. Podle starosty Lumíra Macury (SOCDEM) tak byl provoz nákladný a neefektivní. Ročně totiž provoz mobilního sběrného dvoru vyšel přibližně na milion korun. Radnice z velké části dotuje i odpadové taxi, náklady jsou ale výrazně nižší. Za devět měsíců provozu je to necelých 30 000 korun.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Komín spalovny Foto: Depositphotos Spalovna odpadu plánovaná u Mělníka získala stavební povolení Město Písek Foto: Kajano Shutterstock Opuštění projektu na výstavbu spalovny bude stát Písek stovky milionů korun Bagr Foto: Depositphotos Lidé v Černolicích v referendu odmítli zavážení místa bývalé cihelny odpadem

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 30

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 39

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 8

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 32

Stavba přelivu na Orlíku si vyžádá dvouleté uzavření silnice na hrázi přehrady

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist