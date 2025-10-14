Nový systém svozu velkoobjemového odpadu se Bohumínu osvědčil, klesly i náklady
"Letos spuštěná služba města je založena na jednoduchém principu. Bohumíňákům, kteří nedokáží sami převézt objemný odpad do sběrného dvora v Koperníkově ulici, stačí vytočit speciální linku městských technických služeb BM servisu. Tam si domluví termín a podmínky odvozu. Za svoz do sběrného dvora zaplatí 200 korun, pokud si přiobjednají i naložení odpadu od domu do přistaveného vozu BM servisu, uhradí celkem 450 korun," uvedl Wojnar.
Největší zájem o novou službu města měli lidé v dubnu a červenci. "Tedy v měsících, kdy lidé často uklízí domácnosti, sklepy či zahrady," uvedl vedoucí odboru životního prostředí a služeb Radim Stošek. Odpadové taxi už zajíždělo do všech městských částí, zhruba ve třetině případů si jeho klienti přiobjednali i asistenci s naložením odpadu. "Tuto možnost často využívají senioři nebo osoby s omezenou pohyblivostí. Chceme tak vyjít vstříc i těm, kdo si s manipulací s těžkými nebo objemnými kusy neporadí sami,“ doplnil Stošek.
Strážníci se spolu s asistenty prevence navíc zaměřili i na zakládání černých skládek. V srpnu takto odhalili 16 lidí, kteří nepořádek museli uklidit a zaplatit pokutu. Mobilní sběrný dvůr se město loni rozhodlo zrušit kvůli stále menšímu zájmu obyvatel. Podle starosty Lumíra Macury (SOCDEM) tak byl provoz nákladný a neefektivní. Ročně totiž provoz mobilního sběrného dvoru vyšel přibližně na milion korun. Radnice z velké části dotuje i odpadové taxi, náklady jsou ale výrazně nižší. Za devět měsíců provozu je to necelých 30 000 korun.
