Nový systém třídění odpadů v Břeclavi se podle města osvědčil

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | EKO-KOM Nový systém třídění odpadů v Břeclavi se za první měsíc provozu osvědčil. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nový systém třídění odpadů v Břeclavi se za první měsíc provozu osvědčil. Město ale mělo problém s doručováním aktivačních kódů k odpadovým účtům, každému čtvrtému Břeclavanovi jej pošta nedoručila. Řekla to mluvčí radnice Jana Pelcová. Česká pošta pochybení odmítá, podle ní naopak pochybilo město například tím, že na zásilkách byly chyby v adresách.

Nový systém má snížit produkci směsného odpadu, zvýšit jeho třídění a předcházet vzniku odpadů. Město bude zaznamenávat množství směsného odpadu a lidé, kteří jej budou vyhazovat méně, mohou získat až 70procentní slevu z poplatku za svoz odpadu. Ten činí v Břeclavi 600 korun za osobu, lidé starší 65 let a děti do šesti let platí sníženou sazbu 400 korun. Zatím město rozdalo lidem zdarma pytle na třídění plastu a papíru a také nalepovací kódy na označení těchto pytlů. Nádoby na směsný odpad do systému zapojí později.

Účast v programu je dobrovolná. Každý občan má svůj vlastní odpadový účet, pro jeho aktivaci potřebují lidé aktivační kód, který jim město poslalo prostřednictvím České pošty. "Bohužel pošta zhruba jednu čtvrtinu kódů nedoručila, snažíme se je dostat k obyvatelům jinak, někteří se hlásí na úřadě sami. Znovu kódy pošleme například do Staré Břeclavi, kde většina lidí kódy neobdržela," řekla Pelcová.

Česká pošta ale jakékoliv pochybení odmítá. "Když jsme obdrželi obálky od města, upozornili jsme na to, že jsou tam chyby v adresách, navíc část lidí pravděpodobně nebyla na seznamu adres. Žádali jsme radnici o konkrétní stížnosti, abychom je mohli prověřit, ale nedostali jsme žádnou odpověď," řekl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení pošty.

Systém třídění odpadů se zatím osvědčil, každý týden označených pytlů přibývá. "Podle mého odhadu si zatím účet aktivovala zhruba čtvrtina obyvatel Břeclavi," řekla Pelcová. Podrobnější vyhodnocení efektů systému město plánuje na jaře. Pokud lidé neobdrželi kód nebo mají k novému systému dotazy, mohou se obrátit na Technické služby města Břeclav.

reklama