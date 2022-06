Nový Zéland zaznamenal nejrozsáhlejší bělení mořských houbovců v historii

Nový Zéland se potýká s nejrozsáhlejším bělením mořských hub v historii, informoval list The Guardian s odvoláním na vědce. Poté, co se oceány extrémně oteplily, zbělaly miliony těchto mořských tvorů.

Již v květnu vědci upozornili na to, že poprvé našli vybělené mořské houby u jižního pobřeží Nového Zélandu. Původně odhadovali, že zasaženy byly stovky tisíc tvorů. Když ale prozkoumali okolí ostrovní země, zjistili, že se jev týká milionů, možná i desítek milionů houbovců.

Bleached sea sponges found in New Zealand waters for first time https://t.co/TP69rCkbkQ