Pandemie hubící ježovky a ohrožující korály se šíří z Rudého moře

Vědec popisuje ježovky jako "sekačky" na korálové útesy, protože z nich odstraňují řasy, které zabraňují přístupu slunečního světla ke korálům.

Pandemie, která zdecimovala populace ježovek v Rudém moři, se dále šíří a ničí tyto ostnokožce v částech Indického oceánu. Podle agentury Reuters na to upozorňují izraelští vědci , podle kterých by rozšíření nebezpečného patogenu mohlo dosáhnout celosvětových rozměrů. Druh ježovek, na který pandemie doléhá, je přitom dobře známý tím, že chrání korálové útesy a jeho úhyn znamená další ohrožení pro tento beztak křehký ekosystém.Vědci pandemii původně zaznamenali před rokem v Akabském zálivu v Rudém moři a od té doby se jim patogen díky molekulární analýze podařilo identifikovat. Spojují ho s rozsáhlým úhynem ježovek v Rudém moři, u Arabského poloostrova a i v tak vzdálené oblasti, jako je ostrov Réunion ležící východně od Madagaskaru.

Reuters píše, že patogen zabíjí rychle a efektivně, kolonie ježovek mohou být zničeny během pouhých dvou dnů. Kvůli této rychlosti mají vědci potíže udělat si obrázek o tom, kolik jedinců hyne, řekl zoolog Omri Bronstein z Telavivské univerzity. Vypadá to, že nákaza se šíří směrem na východ do tropických vod Tichého oceánu do oblasti známé jako Korálový trojúhelník, která se rozkládá mezi jihovýchodní Asii a australským Velkým bariérovým útesem. Bronstein se svými kolegy o svých poznatcích informoval v odborném časopisu Current Biology.

Tento vědec napadené ježovky popisuje jako "sekačky" na korálové útesy, protože z nich odstraňují řasy, které zabraňují přístupu slunečního světla ke korálům. V Akabském zálivu se této funkce neujal žádný jiný živočich a Bronstein se svým týmem sleduje, jak se řasy rozrůstají. "Když ten úhyn v Rudém moři začal, byl tak rozsáhlý a rychlý, že jsme se nejdříve domnívali, že tam musí být nějaké znečištění nebo něco podobně závažného, ale že to je lokálně omezené," říká.

Vědci tento jev sledovali dále na jih na Sinaji v přístavišti, kde kotví trajekt jezdící z jordánské Akaby. O dva týdny později se nákaza rozšířila o 70 kilometrů a po ježovkách, dříve dominantním druhu na mořském dnu, zůstaly jen tisíce koster.

Podle Bronsteina se v současnosti neví o žádném způsobu, jak nemoc zastavit. Existuje ale šance vytvořit izolovanou populaci ježovek přežívajících jinde a tyto živočichy později znovu na nyní zasažených místech vysadit.

Izraelský tým nyní spolupracuje s dalšími vědci z regionu, aby zmapovali rozsah pandemie a získali o ní další podrobnosti. "Musíte mít lidi na místě, aby vám dodávali informace, protože během 48 hodin nemusíte mít ani důkaz o tom, že k nějakému úhynu došlo," říká Bronstein. "Tato koordinace a spolupráce je klíčová pro to, abychom měli přehled o této rychle se vyvíjející situaci," vysvětluje.

