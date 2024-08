Velký bariérový útes čelí nejvyšším teplotám oceánu za 400 let, varují vědci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Teplota oceánu u Velkého bariérového útesu dosáhla v posledním desetiletí nejvyšší hodnoty za posledních 400 let. Informovala o tom agentura AP s odkazem na studii australských vědců , podle nichž útes pravděpodobně nepřežije, pokud se nepodaří zastavit oteplování planety.Velký bariérový útes, největší ekosystém korálových útesů na světě a jeden z biologicky nejrozmanitějších, postihlo mezi lety 2016 a 2024 masové bělení korálů. To nastává, když se koráli v důsledku oteplování mořské vody začnou zbavovat barevných řas, které jim dopravují výživné látky.

Začátkem letošního roku letečtí průzkumníci objevili bělení korálů u více než 300 útesů v systému u severovýchodního pobřeží Austrálie v mělkých oblastech, které pokrývají dvě třetiny útesu, informoval americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Vědci z Melbournské univerzity a dalších vysokých škol dokázali nedávné teploty oceánu porovnat s historickými daty pomocí vzorků koster korálů z Korálového moře a rekonstruovat údaje o teplotě hladiny z let 1618 až 1995. Tyto údaje spojili s informacemi o teplotě mořské hladiny od roku 1900 do roku 2024.

Přečtěte si také | Měsíc má zvláštní vliv na zvuky, které vyluzují korálové útesy

Odborníci zjistili, že před rokem 1900 byly teploty převážně stabilní a od roku 1960 do roku 2024 trvale rostly od ledna do března. A během pěti let blednutí korálů v posledním desetiletí - v letech 2016, 2017, 2020, 2022 a 2024 - byly teploty v lednu a březnu výrazně vyšší než kdykoli v období od roku 1618, uvedli vědci.

Pomocí modelů přisoudili rychlost oteplování po roce 1900 klimatickým změnám způsobeným člověkem. Jediným dalším rokem, který byl téměř stejně teplý jako roky masového bělení v posledním desetiletí, byl rok 2004.

Přečtěte si také | Studie: Zdravé korálové útesy vydávají více zvuků než ty, jimž se nedaří

"Útes je v nebezpečí, a pokud se neodkloníme od současného kurzu, naše generace bude pravděpodobně svědkem zániku jednoho z těchto velkých přírodních divů," řekl hlavní autor studie Benjamin Henley. "Pokud si dáte všechny důkazy dohromady, biologie korálů a ekologie útesů nám říkají, že extrémní teplotám čelí příliš často na to, aby se tito koráli mohli účinně přizpůsobit a vyvíjet," dodal.

Útesy jsou po celém světě klíčové pro produkci mořských plodů a také pro cestovní ruch. Vědci dlouho varují, že další úbytek lze pravděpodobně očekávat kvůli budoucímu oteplování. Svět se blíží k hranici 1,5 stupně Celsia teplotního nárůstu oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Signatáři pařížské klimatické dohody se v roce 2015 mimo jiné zavázali přijmout taková opatření, která povedou k tomu, aby se planeta neoteplila více než právě o půldruhého stupně Celsia.

Přečtěte si také | Australský Velký bariérový útes zasáhla další vlna blednutí korálů

I v případě, že se podaří udržet globální oteplování pod touto hranicí, kterou Země podle vědců téměř jistě překročí, může být ohroženo 70 až 90 procent korálů na celém světě, uvedli autoři studie. V důsledku toho by se v budoucnu na korálových útesech pravděpodobně snížila druhová rozmanitost korálů - což se podle nich již nyní děje s tím, jak se oceány oteplují.

