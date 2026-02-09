https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novymi-cleny-vladni-rady-pro-vyuziti-vynosu-z-povolenek-jsou-babis-ci-turek
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Novými členy vládní rady pro využití výnosu z povolenek jsou Babiš i Turek

9.2.2026 18:34 | PRAHA (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Vox España / Flickr
Vláda jmenovala nové členy Rady vlády pro využití výnosu z dražeb emisních povolenek. Jsou jimi premiér Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (všichni ANO), poslanec Radim Fiala (SPD) a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy). Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr zahraničí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé).
 
Noví členové nahradí v radě bývalého ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), exministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN), bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) a poslance Michala Kučeru (TOP 09).

Rada projednává a schvaluje podmínky pro využití finančních prostředků z prodeje emisních povolenek. Její činnost se řídí zákonem o podmínkách obchodování s povolenkami. Z usnesení předchozí vlády měly výnosy z emisních povolenek směřovat převážně na klimatická opatření, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR).

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu.

Od roku 2027 by se systém měl rozšířit a další sektory, zejména na silniční dopravu a vytápění budov (ETS 2). Koalice ANO, SPD a Motoristů už v prosinci schválila usnesení, v němž systém ETS 2 odmítla. Rada EU a Evropský parlament se v prosinci dohodly na odložení zavedení ETS 2 o jeden rok, tedy na rok 2028.

Začátkem února Babiš poslal dopis politikům Evropské unie před čtvrtečním summitem o konkurenceschopnosti, kde mimo jiné kritizoval vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádal o odklad zahájení systému ETS 2.

Evropský systém obchodování s emisemi EU ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vlajka EU a kouřící komín Foto: Depositphotos Nerudová v Evropském parlamentu navrhne možnost vyjmutí domácností ze systému povolenek ETS 2 Andrej Babiš Foto: ALDE Flickr Babiš v dopise žádá EU o odklad systému ETS 2 a kritizuje ceny povolenek Těžký průmysl Foto: Depositphotos Česká vláda poslala politikům EU zásadní dopis, řeší konkurenceschopnost průmyslu a emisní povolenky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist