NP České Švýcarsko požádal ministerstvo o vyhlášení zákazu vstupu kvůli požáru

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aktron / Aktron / Wikimeda Commons Důvodem pro vyhlášení zákazu je podle Salova zajištění bezpečnosti turistů. "Chceme předejít tomu, že návštěvník na našich stránkách najde, že k nám může, že je nějaká trasa přístupná. Pak zesílí vítr a požár se přenese i na zdánlivě bezpečné místo a my bychom čelili potřebě evakuovat lidi," řekl Salov.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Správa Národního parku České Švýcarsko požádala ministerstvo životního prostředí o vyhlášení zákazu vstupu do parku v souvislosti s rozsáhlým požárem. ČTK to řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL) včera večer v České televizi uvedla, že žádost zvažuje a rozhodne ve čtvrtek. Převažují ale u ní argumenty proti zákazu. V Českém Švýcarsku hoří od neděle, oheň zasáhl plochu zhruba 1000 hektarů. Na místě zasahuje přes 400 hasičů.

"Zákaz by mělo vyhlásit ministerstvo životního prostředí tak, jak jsme o to požádali," uvedl odpoledne Salov. Zákaz by měl platit na nezbytně nutnou dobu. "Žádáme o dva týdny, ale je tam nějaká rezerva. Hned, jak pominou důvody, tak park samozřejmě zase otevřeme," řekl mluvčí.

Ministryně žádost parku zvažuje, je ale spíše proti. "Zvážím to, zítra (ve čtvrtek) mám poradu a rozhodnu. Ale v tuto chvíli jsem nad tím přemýšlela a ty argumenty, proč nezavírat, převažují," uvedla večer v ČT ministryně. Území, které je požárem zasaženo, činí podle ní jednu osminu rozlohy parku. Tam platí zákaz vstupu do požářiště a není potřeba to překrývat jiným zákazem.

Důvodem pro vyhlášení zákazu je podle Salova zajištění bezpečnosti turistů. "Chceme předejít tomu, že návštěvník na našich stránkách najde, že k nám může, že je nějaká trasa přístupná. Pak zesílí vítr a požár se přenese i na zdánlivě bezpečné místo a my bychom čelili potřebě evakuovat lidi," řekl Salov.

Z informací strážců parku vyplývá, že lidé jsou zvědaví, chtějí se jít podívat na dění v lokalitě, která čelí nejrozsáhlejšímu ohni v novodobé historii, ale dělají to legálně. Velký ruch byl v úterý na skalním hrádku Šaunštejn u Vysoké Lípy a také v Janově, kde je rozhledna. Obě místa jsou v dohledové vzdálenosti od požáru. Z Vysoké Lípy v úterý večer hasiči evakuovali obyvatele a turisty a vstup do obce už je uzavřen.

reklama