NPR: V přehradě na Ruskem okupovaném jihu Ukrajiny dramaticky ubývá vody

Miloš Zahradník 10.2.2023 19:45

Co to jsou za blaboly, Voda z veletoku Dnepr odvadena smerem na Krym je sice veledulezita pro Krym ale na stav reky pod kachovskou prehradou ma jen maly vliv. Navic - proc by si Rusove komplikovali zavlazovani na levem brehu Dnepru, ktery ovladani? Muze to snad byt nejaka bezpecnostni pojistka pro pripad, ze silenci z praveho brehu na tu prehradu zacnou hazet bomby apod. A ano, Wiki uvadi pro potencialni mnozstvi vody pouzivane k zavlazovani obou brehu prehrady opravdu ohromne cislo radove skoro 1000 kubiku/sec

Podle NPR se však zdá, že stavidla zůstala funkční, přičemž ruští okupanti je záhy otevřeli a nechali vodu vytékat. Už předtím přitom Rusové z jezera odkláněli vodu směrem na Krym prostřednictvím zmíněného kanálu, který byl od anexe poloostrova v roce 2014 odstřižený. Podle meteorologa Davida Helmse, který po desetiletí pracoval pro americkou vládu, patrně Rusové několik měsíců využívali Kachovskou přehradu k naplnění sítě krymských nádrží, které jsou nyní "plné až po okraj". "Je to stejně účinné jako vyřadit energetickou síť," spekuloval Helms o možném motivu Rusů pro vypouštění přehrady. "Je to velmi znepokojivé," uvedl zase švédský geograf Brian Kuns, který se zabývá zemědělstvím na jihu Ukrajiny. Ve věci možné ruské strategie si však nebyl tak jistý jako Helms a podotkl, že většina ze zasažených zemědělských oblastí je v okupovaných regionech, které Moskva navenek označuje za nové části Ruska. Kromě zemědělství je voda z přehrady používaná také v chladicím systému největší jaderné elektrárny v Evropě.



