Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu za splouvání Vltavy v národním parku na paddleboardu

26.9.2025 12:11 (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil vodákovi pokutu 5000 korun za to, že splouval Vltavu v národním parku Šumava na paddleboardu, tedy nafukovacím plováku s pádlem. V úsecích mezi Lenorou, Soumarským mostem a Pěknou na Prachaticku mají výjimku ze zákazu splouvání jen kajaky a kánoe. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
 
Vodák poukazoval na to, že pravidla stanovená Správou Národního parku Šumava jsou nedostatečně odůvodněná a vykazují znaky libovůle. Žádal, aby jej Krajský soud v Českých Budějovicích zbavil uložené pokuty a zrušil opatření obecné povahy, které stanovuje výjimky.

Krajský soud návrh zamítl a konstatoval, že regulace je odůvodněná sice stručně, ale dostatečně. Nelze požadovat, aby ochránci přírody aktivně domýšleli veškeré myslitelné druhy plavidel a u každého z nich samostatně hodnotili, zda je potřeba jeho plavbu umožnit, anebo nikoliv. Opatření jasně říká, že povolené jsou kajaky a kánoe, ale nijak se nevyjadřuje třeba k vodním skútrům, šlapadlům či nafukovacím lehátkům a kruhům.

Muž neuspěl ani s kasační stížností. Tvrdil, že povolení kánoí a kajaků při současném opomenutí paddleboardů je libovůlí. Navrhl obecnější definici povolených plavidel; třeba takovou, že úseky budou moci splouvat "maximálně dvojmístná plavidla s plochým kýlem poháněná pádlem".

NSS se ztotožnil s krajským soudem, odůvodnění pokládal za dostatečné. "K námitce, že bylo možné přípustná plavidla vymezit obecnější definicí (kam by spadal i paddleboard), lze uvést pouze tolik, že takový postup jistě možný byl. To však neznamená, že přijaté řešení není dostatečně odůvodněno, nebo že je dokonce v rozporu se zákonem," stojí v rozsudku.

LB

Lukas B.

26.9.2025 13:12
ale on ten pádlbórďák argumentuje úplně správně. je supkajak kajak nebo pádlbórd - třeba tenhle: https://www.snowboardel.cz/supkajak-aqua-marina-cascade_z122999/#198684 ? je packraft s oboustranným pádlem raft nebo kajak? čím se jeho impakt liší od nafukovacího kajaku? a od kajaku pevného, tj. laminátového (dříve) či plastového (dnes)? je třímístná nafukovací měchuřina kánojovitého tvaru (mimochodem, velmi oblíbená na polských řekách) kánoj, kajak nebo raft?

duch předpisu má skutečně na mysli, že by se tam měly pohybovat jen malé lodě s plochým dnem a že na lodích by se tam mělo splouvat a ne se cachtat a blbnout. a úplně stejně, jako se dá cachtat a blbnout u pláže na pádlbordu, tak se dá na pádlbordu třeba splouvat dolní sázava. jestli pádlbordistu nechytili, jak se na té ukrutně chráněné vltavě cachtá a ničí perlolodky, tak je toto rozhodnutí jen pozitivistická úřední zvůle.
