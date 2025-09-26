Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu za splouvání Vltavy v národním parku na paddleboardu
Krajský soud návrh zamítl a konstatoval, že regulace je odůvodněná sice stručně, ale dostatečně. Nelze požadovat, aby ochránci přírody aktivně domýšleli veškeré myslitelné druhy plavidel a u každého z nich samostatně hodnotili, zda je potřeba jeho plavbu umožnit, anebo nikoliv. Opatření jasně říká, že povolené jsou kajaky a kánoe, ale nijak se nevyjadřuje třeba k vodním skútrům, šlapadlům či nafukovacím lehátkům a kruhům.
Muž neuspěl ani s kasační stížností. Tvrdil, že povolení kánoí a kajaků při současném opomenutí paddleboardů je libovůlí. Navrhl obecnější definici povolených plavidel; třeba takovou, že úseky budou moci splouvat "maximálně dvojmístná plavidla s plochým kýlem poháněná pádlem".
NSS se ztotožnil s krajským soudem, odůvodnění pokládal za dostatečné. "K námitce, že bylo možné přípustná plavidla vymezit obecnější definicí (kam by spadal i paddleboard), lze uvést pouze tolik, že takový postup jistě možný byl. To však neznamená, že přijaté řešení není dostatečně odůvodněno, nebo že je dokonce v rozporu se zákonem," stojí v rozsudku.
Lukas B.26.9.2025 13:12
duch předpisu má skutečně na mysli, že by se tam měly pohybovat jen malé lodě s plochým dnem a že na lodích by se tam mělo splouvat a ne se cachtat a blbnout. a úplně stejně, jako se dá cachtat a blbnout u pláže na pádlbordu, tak se dá na pádlbordu třeba splouvat dolní sázava. jestli pádlbordistu nechytili, jak se na té ukrutně chráněné vltavě cachtá a ničí perlolodky, tak je toto rozhodnutí jen pozitivistická úřední zvůle.