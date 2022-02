Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl legalizovat chov šelem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost muže, který usiloval o legalizaci svého soukromého chovu kočkovitých šelem v Rokycanech. Krajská veterinární správa mu nepovolila chov lvů pustinných a neprodloužila povolení k chovu pum amerických. Neuspěl ani u Krajského soudu v Plzni. Rozhodnutí NSS je dočasně zpřístupněné na úřední desce

NSS podle rozsudku chápe, že muž má k chovaným zvířatům citový vztah. "Právní úprava však nestanoví, že by na základě existence takového vztahu bylo nutno povolit (prodloužit) zájmový chov zvířat. Zákon stanoví jiné podmínky pro vydání povolení," stojí v rozhodnutí.

Problém podle krajské veterinární správy spočíval zejména v tom, že prostory pro chov zvířat nebyly řádně kolaudované a byly v rozporu s územním plánem. Zákon sice až později výslovně stanovil, že při žádosti o povolení chovu je nutné přikládat kolaudační souhlas, i předtím však veterina podle NSS mohla a měla zkoumat, zda bude chovatel zvířata držet v legálních stavbách a přiměřených podmínkách.

"Bylo by zcela absurdní, pokud by veterinární správa byla povinna vydat kladné povolení k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči i v případě, že by zjistila, že chov zvířat bude probíhat v nelegálních stavbách," rozhodl NSS.

reklama