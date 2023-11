NYT: Co se stane, když se vrcholový predátor střetne s ekosystémovým inženýrem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Když jsou bobři z národního parku Voyageurs ponecháni sami sobě, mají dost práce. Dospělí jedinci tráví noci v lese, kde kácejí dřevo, které pak odvážejí zpět do svých kolonií, kde mají nory a hráze, aby se nasytili a použili ho při stavbě a opravách.

Bobři mají vliv. Tito hlodavci kácením stromů a přehrazováním toků mění svět kolem sebe, zvyšují hladinu vody a vytvářejí prostředí pro rozmanité rostliny, hmyz, ryby a další živočichy. Patří k nejznámějším ekosystémovým inženýrům na světě, což je označení pro druhy, které mají na své prostředí obrovský dopad. Vlci jsou také mocní. Jsou vrcholoví predátoři a jejich schopnost lovit se odráží v potravním řetězci. Mají přímý vliv na kořist, a ta zase může ovlivnit vegetaci, další zvířata a dokonce i to, jak tečou potoky. Co se konkrétně stane, když se vrcholový predátor setká s ekosystémovým inženýrem a sežere ho, táže se list The New York Times ( NYT ).

Tato otázka je také základem studie publikované v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B, která zkoumala, jak vlci ovlivňují aktivitu bobrů, a tím i složení lesa v národním parku Voyageurs v severní Minnesotě.

Když jsou bobři z národního parku Voyageurs ponecháni sami sobě, mají dost práce. Dospělí jedinci tráví noci v lese, kde kácejí stromy, které pak přemisťují zpět do svých kolonií, aby se nasytili a použili ho při stavbě a opravách. Právě na těchto těžebních stezkách táhnoucích se od jejich domovů číhá největší nebezpečí.

Studie zjistila, že vlci napadají právě bobry, kteří vyrážejí dále od svých domovů, a tím omezují rozsah, v jakém mohou tito hlodavci kácet stromy a přetvářet krajinu. Už předchozí výzkum ukázal, že vlci lovením bobrů brání také vytváření mokřadů.

Pokud tito zubatí inženýři realizují v krajině své stavební projekty, vlci jim k tomu "v jistém smyslu udělují povolení", řekl Thomas Gable, autor obou studií.

Vlci číhají na bobřích stezkách zejména na jaře a v létě. V roce 2018 si Gable všiml, že vlci zřejmě loví více bobry na vzdálenějších cestách, což naznačovalo, že by mohli bobry a jejich aktivitu ohraničovat, řekl.

Gable a jeho kolegové se na základě této předtuchy několik let vydávali na místa, kde vlci označovaní GPS strávili 20 a více minut, a prováděli forenzní prohlídky, při nichž hledali bobří kusy. Přišli s údaji popisujícími stovky zabití, pokusů o přepadení a délky stezek, kde se odehrály. Když tato data porovnali, zjistili, že vlci bobry skutečně loví na cestách, které jsou vzdálenější od bobřích domovů.

Podle Emily Fairfaxové, která je ekohydroložkou na Minnesotské univerzitě a na studii se nepodílela, poskytuje práce "solidní a pevný" základ pro intuitivní myšlenku, že bobři se drží v blízkosti vody z bezpečnostních důvodů.

K jednoznačnému tvrzení, že vlci, nebo dokonce bobři, utvářejí určité množství lesa, by bylo třeba vzít v úvahu širší okruh subjektů, protože na dynamiku lesa působí "nejrůznější další vlivy", řekl Clive Jones, emeritní vedoucí vědecký pracovník Caryho institutu pro studium ekosystémů v Millbrooku ve státě New York. Na této studii se nepodílel, ale v 90. letech minulého století se svými spolupracovníky zavedl koncept ekosystémových inženýrů. Řekl, že článek o národním parku Voyageurs přinesl zajímavé možnosti, a doufá, že "bude katalyzátorem mnoha dalších studií".

"Bobři jsou úžasnými hybateli změn. A další důležitou roli pak hrají vlci," dodal Gable.

