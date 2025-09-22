https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-ceny-festivalu-ekofilm-bude-soutezit-25-snimku-mezi-nimi-i-ceske
O ceny festivalu Ekofilm bude soutěžit 25 snímků, mezi nimi i české

22.9.2025 16:24 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
O ceny mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Brně bude soutěžit 25 snímků z celého světa, jsou mezi nimi i české. Filmaři do letošního 51. ročníku festivalu přihlásili 242 snímků, a to ze 48 zemí světa. Festival se bude konat bude ve druhé polovině října, hlavním tématem je Zelená dohoda, tedy Green Deal.
 
Do loňského jubilejního ročníku filmaři přihlásili přes 200 snímků. Velkou cenu získal francouzský snímek Low-Tech. Festival pořádá ministerstvo životního prostředí.

Do soutěžního programu tvůrci letos přihlásili 242 filmů z 48 zemí. Výběr 25 nejlepších přináší podle organizátorů silné premiéry i tituly ze světových festivalů. Mezi nimi například Děti z mizejícího ostrova, koprodukované Darrenem Aronofskym, sledující rodinu nucenou opustit potápějící se domov. Dokument Fantastické plasty se dívá na globální krizi plastů a průmyslové zákulisí jejich produkce. Investigativní snímek Had a kosatka oceňovaného novináře Johna Carlose Freye odhaluje korupci spojenou se stavbou přehrad v USA. Film Zavirovaná planeta pak sleduje cesty nejnebezpečnějších virů z říše zvířat k lidem.

Do výběru se dostaly i české snímky, například Džungle plachet režisérky Alice Růžičkové, díl z cyklu Krajina Dana Bárty režiséra Zdeňka Suchého či díl ze série Po nás potopa nebude režiséra Víta Tanečka.

Festival od 16. do 19. října tradičně nabídne výběr dokumentů z celého světa, setkání s tvůrci a odborníky i doprovodný program, například rodinný den v Zoo Brno, tematické diskuze, výstavy, koncerty či workshopy. Bude mít tři soutěžní sekce. Celovečerní dokumenty, které ukazují dopady lidského konání na stav Země i na lidi samotné. Dále středometrážní snímky a díly dokumentárních sérií, které balancují na hranici formátu i myšlenky. Poslední sekcí budou krátké filmy do 20 minut.

Loňskou velkou cenu festivalu získal francouzský snímek Low-Tech. Snímek na osobním příběhu ukazuje návrat člověka k soběstačnosti tak, aby nebyl zcela závislý na pokročilých technologiích.

