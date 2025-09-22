O ceny festivalu Ekofilm bude soutěžit 25 snímků, mezi nimi i české
Do soutěžního programu tvůrci letos přihlásili 242 filmů z 48 zemí. Výběr 25 nejlepších přináší podle organizátorů silné premiéry i tituly ze světových festivalů. Mezi nimi například Děti z mizejícího ostrova, koprodukované Darrenem Aronofskym, sledující rodinu nucenou opustit potápějící se domov. Dokument Fantastické plasty se dívá na globální krizi plastů a průmyslové zákulisí jejich produkce. Investigativní snímek Had a kosatka oceňovaného novináře Johna Carlose Freye odhaluje korupci spojenou se stavbou přehrad v USA. Film Zavirovaná planeta pak sleduje cesty nejnebezpečnějších virů z říše zvířat k lidem.
Do výběru se dostaly i české snímky, například Džungle plachet režisérky Alice Růžičkové, díl z cyklu Krajina Dana Bárty režiséra Zdeňka Suchého či díl ze série Po nás potopa nebude režiséra Víta Tanečka.
Festival od 16. do 19. října tradičně nabídne výběr dokumentů z celého světa, setkání s tvůrci a odborníky i doprovodný program, například rodinný den v Zoo Brno, tematické diskuze, výstavy, koncerty či workshopy. Bude mít tři soutěžní sekce. Celovečerní dokumenty, které ukazují dopady lidského konání na stav Země i na lidi samotné. Dále středometrážní snímky a díly dokumentárních sérií, které balancují na hranici formátu i myšlenky. Poslední sekcí budou krátké filmy do 20 minut.
Loňskou velkou cenu festivalu získal francouzský snímek Low-Tech. Snímek na osobním příběhu ukazuje návrat člověka k soběstačnosti tak, aby nebyl zcela závislý na pokročilých technologiích.
