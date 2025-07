O klimatické vízum v Austrálii má zatím zájem přes 40 procent obyvatel Tuvalu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Michael Coghlan / Flickr Vědci z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) předpovídají, že do roku 2050 bude většina z 26 kilometrů čtverečních území Tuvalu pod průměrnou hladinou přílivu.

O první takzvané klimatické vízum v Austrálii už žádá přes 4000 obyvatel tichomořského souostroví Tuvalu, což odpovídá asi 42 procentům ostrovní populace, informovala agentura Kjódó. V důsledku změn klimatu se totiž zvyšuje hladina oceánu, což ohrožuje existenci tohoto souostroví. Vědci z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) předpovídají, že do roku 2050 bude většina z 26 kilometrů čtverečních území Tuvalu pod průměrnou hladinou přílivu.V červnu agentura AFP uváděla, že do prvního losování, které udělí 280 víz na celoživotní pobyt v Austrálii, se zatím přihlásilo přes 3000 lidí z Tuvalu, tedy zhruba třetina obyvatel. Zájem se od té doby ještě zvýšil, nyní se o víza uchází přes 4000 obyvatel Tuvalu.

Registrace do losování se uzavře 18. července. Ti, kteří budou úspěšní, mohou následně formálně požádat o vízum.

Loni vstoupila mezi oběma zeměmi v platnost smlouva, na jejímž základě dostane ročně až 280 lidí z ostrovního státu vízum do Austrálie. Dostane se jim tak pomoci po příjezdu, budou mít přístup k australskému zdravotnictví, hlídání dětí nebo vzdělání. Za tyto služby budou platit stejnou částku jako Australané, píše stanice BBC. Pokud se o vízum přihlásí celá populace Tuvalu a Austrálie jim ročně poskytne zmíněných 280 víz, bude souostroví bez obyvatel do 35 let.

Tuvalu patří k zemím nejvíce ohroženým změnou klimatu. Dva z devíti tamních korálových atolů už voda téměř zaplavila, poznamenala AFP.

