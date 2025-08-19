https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-slovenske-spalovne-v-blizkosti-ceskych-hranic-se-rozhodne-v-referendu
O spalovně ve slovenské Skalici se rozhodne v referendu. Její vizualizace připomíná návrh Kaplického knihovny

19.8.2025 01:00 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
O budoucnosti spalovny komunálního odpadu ve slovenské Skalici, která má stát v těsné blízkosti českých hranic, rozhodnou obyvatelé Skalice v referendu. Tamní radnice jej plánuje po veřejném projednání zprávy EIA týkající se vlivu na životní prostředí, uvedla na svém webu. Stavba připravovaná firmou GGES budí obavy i u části obyvatel nedalekých Sudoměřic na Hodonínsku. Investor to vnímá jako přirozený projev, na který se snaží reagovat zejména poskytováním informací založených na odborných studiích. ČTK to za firmu sdělil Ivan Rudolf.
 
Ve Skalici má být Centrum ekologického hospodářství. Součástí investice je zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) s předpokládanou kapacitou 135 000 tun za rok. Pro srovnání je to více než polovina kapacity brněnského Saka, jehož kotle ročně spálí 248 000 tun odpadu. Projektu se v mezistátním posuzování EIA věnuje i české ministerstvo životního prostředí. Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) rovněž k záměru plánuje na pátek jednání v Sudoměřicích.

Část tamních obyvatel se v důsledku stavby obává zhoršení životních podmínek. "ZEVO je fakticky spalovna. Pojí se s tím více dopravy, prachu, zápachů, možné nebezpečné látky v ovzduší. I kdyby byly minimální, nyní jsme na nule a cokoliv dalšího je přítěž. Také pohled od Baťova kanálu na Bílé Karpaty by tím mohl být narušen," poznamenal starosta Sudoměřic František Mikéska (KDU-ČSL).

Investor vnímá, že obavy lidí souvisejí s vlivem na zdraví a životní prostředí, ale také s nedostatkem relevantních informací. "Právě proto se snažíme poskytovat obyvatelům Skalice, Sudoměřic a každému, kdo projeví zájem, ověřené fakty podložené vědeckými analýzami a závěry odborných studií," řekl Rudolf. Dodal, že se často setkávají s argumenty založenými na emocích a domněnkách. "Jen za posledních pár týdnů jsme absolvovali pět veřejných diskusí či setkání s obyvateli Skalice a Sudoměřic, kde jsme trpělivě a precizně odpovídali na otázky a připomínky," poznamenal.

Vizualizace centra připomíná návrh budovy Národní knihovny pro Prahu od architekta Jana Kaplického. Podle skalické radnice je architektonický koncept objektu milým překvapením, který namísto průmyslové stavby s kouřícími komíny přináší vizuálně citlivé dílo respektující charakter krajiny.

Do spalovny by denně směřovalo přibližně 27 nákladních aut, což podle studie nemá způsobovat větší přetížení cest. Investor také uvedl, že nehrozí překročení zákonných limitů kvality ovzduší a díky hermeticky uzavřeným halám se zápach nedostane do okolí.

Investor s vedením Skalice jedná o výhodách pro město a jeho obyvatele. Kromě zpracování odpadu i jeho přeměny na elektřinu a teplo pro továrny, veřejné budovy či část domácností je to podle firmy také vytvoření přibližně stovky pracovních míst. Součástí je dále reuse centrum nebo edukační centrum. Občané Skalice zároveň mají mít nižší poplatky za odpad.

Projekt je nyní ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí, poté bude následovat veřejné projednání. Radnice následně vyhlásí referendum. "Obával bych se účasti, ale vždy je dobře, aby v tak zásadní věci rozhodli občané," míní Mikéska. Čeká, zda investor zapracuje připomínky, které obec k projektu má. Domnívá se však, že i kdyby slovenským sousedům přinesl nějaké výhody, Česko z něj nijak těžit nebude.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek
