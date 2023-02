O stavbě větrných elektráren v Dolní Řasnici a Krásném Lese rozhodnou referenda

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Obyvatelé Dolní Řasnice a sousedního Krásného Lesa na Liberecku budou v dubnu v referendech rozhodovat o výstavbě větrných elektráren, které plánuje firma W.E.B Větrná energie, zjistila ČTK. Investor počítal s výstavbou devíti elektráren, dvě měly vyrůst v Horní Řasnici, šest v Dolní Řasnici a jedna na území Krásného Lesa. Obyvatelé Horní Řasnice už projekt odmítli, referendum se tam uskutečnilo současně s prvním kolem prezidentských voleb.

Zastupitelstva Dolní Řasnice a Krásného Lesa teď na základě návrhu odpůrců projektu rozhodla o uspořádání referend, hlasovat budou lidé v sobotu 1. dubna. Podle starosty Dolní Řasnice Marka Kratochvíla (Sportovci) budou obyvatelé obce odpovídat na otázku: "Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Dolní Řasnice v samostatné působnosti obce již nepodnikalo žádné kroky směřující k výstavbě větrných elektráren v katastru obce? Podobné znění bude mít otázka i v sousedním Krásném Lese.

Pro obce může odmítnutí projektu znamenat velký problém, s firmou W.E.B totiž v roce 2020 uzavřely smlouvy o spolupráci. Předcházela tomu anketa, ve které projekt podpořila většina místních. "U nás se ankety zúčastnilo 80 procent oprávněných voličů, většina byla pro. U voleb jsme takovou účast nikdy neměli, tak jsme to brali jako silný ukazatel," řekl Kratochvíl. Firma nabídla obyvatelům kompenzaci na základě výkupních cen energií. "Začíná to na 9400 korun ročně pro domácnost a může to být i víc, podle výkupní ceny," řekl starosta.

Svůj podíl by měly dostat i obce. Dolní Řasnice, která ročně hospodaří s deseti až 11 miliony korun, by mohla z projektu ročně do rozpočtu získat dalších 2,4 milionu korun. "Pro nás to nejsou malé peníze, znamená to navýšení rozpočtu o pětinu," řekl Kratochvíl. Pokud ale v referendu lidé elektrárny odmítnou, obec o peníze přijde a navíc bude zřejmě muset firmě zaplatit za zmařenou investici. V případě Dolní Řasnice by to pode předběžných propočtů firmy mohlo být pět milionů korun, to je téměř polovina ročního rozpočtu malé obce.

Jako první projekt odmítli obyvatelé v Horní Řasnici, kde měly stát dvě elektrárny. "Horní Řasnici jsme už poslali dopis, ve kterém jsme vyčíslili dosavadní zmařené náklady na dva miliony korun. Příprava a stavba větrného parku je dlouhodobý a finančně velmi náročný projekt, při kterém investujeme milionové částky do projektové dokumentace, větrných, hlukových a zoologických studií. Abychom si nákladné investice pojistili, uzavíráme s obcemi smlouvy o spolupráci, které nás opravňují zmařené investice vymáhat," uvedla na dotaz ČTK jednatelka W.E.B Michaela Lužová.

Podle Lužové musí firma postupovat s péčí řádného hospodáře. "Velice nás mrzí, že skupina odpůrců dostala celou obec (Horní Řasnici) do situace, kdy hrozí, že budeme nuceni podle platné legislativy zmařené náklady vymáhat. Naše vztahy s obcí nechceme jakkoliv ohrozit a jsme připraveni hledat konstruktivní způsoby, jak současnou situaci vyřešit," dodala. Ani další referenda v Dolní Řasnici a Krásném Lese iniciovaná odpůrci větrných elektráren podle Lužové nejsou překvapivá. S místními chce přesto firma dál jednat.

