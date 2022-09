O úmrtí Alžběty II. už vědí i včely v zahradách Buckinghamského paláce

Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Zprávu o smrti královny Alžběty II. dostaly i královské včely. Informoval je královský včelař John Chapple. Jde o dlouhou tradici, podle níž se o smrti panovníka musí dovědět v království naprosto všichni, napsal bulvární list Daily Mail.

V zahradách Buckinghamského paláce je pět úlů, o něž se stará Chapple. Nejprve k včelstvu promluvil a pak úly převázal širokými černými stuhami. Vysvětlil jim, že teď budou pracovat pro nového pána, pro krále Karla III. "Každý úl jsem převázal černou stuhou a udělal jsem uzel. Pak jsem na každý zaklepal a řekl: ´Královna zemřela, ale neodlétejte. Váš nový pán na vás bude hodný´," popsal svůj postup Chapple.

První úly se v zahradách objevily podle paláce roku 2009. Zvyk hovořit k včelám je velmi starý, pochází z Evropy a je znám i v Británii. Majitel má k včelstvu mluvit a obeznámit ho s důležitými událostmi svého života, zejména svatbami nebo úmrtím. Je to podle listu popsáno v několika anglosaských básních z 19. a 20. století.

Devětasedmdesátiletý Chapple je královským včelařem 15 let a stará se kromě těch v zahradě Buckinghamského paláce i o úly v nedalekém Clarence House, který býval rezidencí nynějšího krále.

The New York Times se také zajímal o to, co se stane se čtyřmi královými psy, mezi nimiž jsou dva corgi, jeden kříženec corgiho s jezevčíkem a kokršpaněl. Buckinghamský palác na dotaz týkající se psů nedal odpověď. Podle listu se psi musí připravit na to, že ať skončí kdekoli, bude to v menším luxusu, než jaký jim poskytoval palác. Tam zřejmě nezůstanou, jelikož Karel III. dává přednost teriérům Jack Russell. Královna za svého života chovala více než tři desítky psů. Prvního corgiho daroval jí a její sestře Margaret ještě, když byly mladé princezny, v roce 1933 jejich otec, tehdy vévoda z Yorku a pozdější král Jiří VI.

