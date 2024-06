O záchranu nosorožce bílého severního bude spolu s Dvorem Králové usilovat berlínská zoo Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové Nosorožci bílí jižní ve Dvoře Králové. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Berlínská zoologická zahrada Tierpark se spolu se zoo Dvůr Králové stane místem záchrany takřka vyhynulého nosorožce bílého severního. Tierpark, jedna ze dvou zoologických zahrad v německé metropoli, vybuduje chovné a výzkumné středisko, ve kterém se díky umělé reprodukci mláďata narodí, oznámil šéf zoo Andreas Knieriem. Další podobné středisko vzniká ve Dvoře Králové. Do obou zařízení by se mohli od roku 2026 nastěhovat blízce příbuzní nosorožci bílí jižní. Samice tohoto poddruhu následně jako náhradní matky odnosí plody nosorožců bílých severních."Je těžké pochopit, že přihlížíme tomu, jak ztrácíme tak velkého a fascinujícího tvora, jakým je nosorožec bílý severní," řekl Knieriem před podpisem memoranda, kterým se Tierpark k mezinárodní iniciativě připojil. Ředitel poznamenal, že když se o záchraně začalo mluvit, bylo na světě ještě 24 zvířat. "Nyní žijí jen dvě samice," upozornil. Jsou to Fatu a Nájin narozené ve Dvoře Králové, které nyní pod neustálým dohledem strážců pobývají v keňské rezervaci Ol Pejeta. Ačkoli již nežije žádný samec a Fatu ani Nájin nejsou schopné mládě přivést na svět, je stále možné severní bílé nosorožce zachránit. "Naštěstí máme dostatek genetického materiálu, máme sperma a vajíčka," vysvětlil Knieriem. To, že vědci mají možnosti, jak severní bílé nosorožce vrátit k životu, je podle vedoucího mezinárodních projektů Safari parku Dvůr Králové Jana Stejskala zásluha evropských zoologických zahrad. "Bez evropských zoologických zahrad bychom nyní neměli šanci severní bílé nosorožce zachránit," řekl. Obzvláštní zásluha pak patří Dvoru Králové. "Bez Dvora Králové by už byli nosorožci bílí severní nejspíše vyhynulí, protože víme jen o dvou posledních samicích," poznamenal. Dvůr Králové společně s dalšími evropskými zoologickými zahradami zajistil nejen genetický materiál, ale také všechny potřebné techniky a protokoly pro odběr vajíček a vytvoření embryí. Metoda přenosu embryí do těla náhradní matky, která vychází z lidské asistované reprodukce, si vyžádala zcela nové postupy a vybavení. Vědci ale již vědí, že funguje, protože si ji vyzkoušeli s embryem nosorožce bílého jižního. Březí samice však později uhynula na infekci související se záplavami. Po dokončení chovných center v Berlíně a Dvoře Králové přikročí experti k obnově populace takřka vyhynulého zvířete. "V Evropě tak budou dvě velká chovná centra pro jižní bílé nosorožce, v nichž pokud všechno dobře dopadne, se narodí nosorožci bílí severní," uvedl Stejskal. Vedle toho zůstane vědcům k dispozici centrum v Keni, kde budou rovněž pokračovat práce na záchraně. Knieriem očekává, že první nosorožci bílí jižní se do vznikajícího zařízení v Tierparku nastěhují v roce 2026. Stejné plány má i Dvůr Králové. "Ve Dvoře Králové opravujeme pavilon pro nosorožce. V letošním roce bude první fáze, v příštím roce, protože ten pavilon je hodně velký, dokončíme druhou polovinu. Vše tedy bude hotovo před koncem roku 2025," řekl Stejskal. "Na jaře v roce 2026 budeme mít podobně jako kolegové v Berlíně připravené chovné centrum, abychom začali pomáhat severním bílým nosorožcům tím, že bychom mohli vkládat embrya do náhradních matek i ve Dvoře Králové," dodal. Mládě severního bílého nosorožce by se v případě úspěšného přenosu embrya podle Stejskala mohlo narodit do tří let. Obnovení populace tohoto nosorožce bude hlavním krokem k tomu, aby se zvíře jednou mohlo vrátit zpět do volné přírody. To je ale podle Stejskala cíl pro několik příštích desetiletí. reklama Aleš Zápotocký tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

