Stačí umět držet motyčku. O záhony v Pardubicích se budou starat i dobrovolníci

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Sharon Mollerus / Flickr

O záhony v Tyršových sadech v Pardubicích se budou také starat dobrovolníci. Služby města Pardubice již zájemce mají. Zvažují rovněž, že záhony dají do adopce. ČTK to řekla Jitka Češková, která má na starosti údržbu zeleně v krajském městě.

"Záhony jsou zaplevelené, protože hodně prší, jsou vyšší teploty, záhony jsou přihnojené, tak se daří i plevelu. Údržba je časově náročná, záhonů je hodně, nás je málo. Proto jsme dali výzvu, aby lidé přišli na brigádu," řekla Češková.

Na záhonu u promenády jsou okrasné traviny a echinacea. Trvalkové záhony jsou v sadech ještě z kakostů a japonských sasanek. Plevel je pampeliška nebo nálety z okolních stromů. Zahradnické vzdělání brigádníci mít nemusí.

"Lidé se nám přihlásili, jednáme s nimi, jak často by chodili. Stačí, když budou umět držet motyčku, my mu poradíme, co má vyplet a co má v záhonu nechat. Úvazek je podle dohody, pár hodin denně, pár dní v týdnu," řekla Češková.

Služby města Pardubice mají na stálý úvazek čtyři zahradníky. Od letoška se nově starají ještě o univerzitní areál, areál v Doubravicích, náměstí Čsl. legií a Polabiny. Protože je práce hodně, divize zeleně také možná záhony v Tyršových sadech takzvaně nabídne k adopci.

"Inspirovali jsme se v českých a zahraničních městech, kde to funguje. Občané by si adoptovali kus záhonu nebo celý. Chodili se o něj starat, pleli, hnojili, prostě by si ho vzali za svůj a starali se o něj," řekla Češková.

