Občané Týčku na Rokycansku v referendu souhlasili s výstavbou větrné elektrárny

V Týčku na Rokycansku v sobotu občané v referendu podpořili možnou výstavbu větrné elektrárny v katastru obce. Pro jich bylo 75 a proti 40, hlasovalo necelých 61 procent obyvatel. Jeden větrník chtějí v obci vybudovat dvě firmy - PV Consulting Praha nebo energetická skupina EnercoNet z Varšavy. ČTK to řekl starosta Zdeněk Hruška (nezávislý).Týček s 250 obyvateli se jich v referendu ptal, zda souhlasí s tím, aby zastupitelé umožnili umístění větrníku na území obce. "Referenda se zúčastnilo 117 ze 193 oprávněných voličů, což je účast 60,6 procenta. Kladně odpovědělo 75 lidí, záporně 40, jeden hlas byl neplatný a jeden se zdržel," uvedl starosta. Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

Podle starosty byla většina občanů "pro" už v obecní anketě, kterou vyplnilo 80 procent lidí. Projektu je nakloněno také zastupitelstvo. Firmy podle předběžných jednání zatím nabízejí obci ročně zhruba 1,3 milionu Kč (EnercoNet) respektive přibližně 1,75 milionu korun (PV Consulting) po dobu 25 let, což by tvořilo 30 procent nebo až 35 procent jejího rozpočtu. Dále by se zavázaly dodávat občanům levnější elektřinu. Oba investoři jednají také s dalšími okolními obcemi a chtějí v lokalitě postavit větrníků více.

"Teď vyvěsím výsledky na úřední desku, kde musí viset podle zákona 15 dnů. A na nejbližším zastupitelstvu, které bude 31. března, odhlasujeme umožnění výstavby větrné elektrárny v katastrálním území Týček," uvedl Hruška. Poté bude obec kontaktovat oba případné investory a bude se s nimi domlouvat na dalším postupu. "Uvidíme, jestli se jim bude chtít postavit jeden větrník (v Týčku), nebo ne. Podle předběžných hovorů budou chtít minimálně tři," řekl. Oba investoři chtějí vybudovat větrníky také v nedalekém Plískově a ve Lhotě pod Radčem. Už loni v listopadu výstavbu větrníků v referendu odmítla rozdílem tří hlasů nedaleká Sirá.

Referendum chce vyhlásit i Plískov se 122 obyvateli, ale počká do poloviny roku, než začnou jezdit rekreanti, řekl starosta Radek Škrdlant (za STAN, Občané pro Plískov). "Když uvidí, že to u nás prošlo, tak ho pravděpodobně brzy vyhlásí a potom se bude postupovat dál. Teď máme dva roky (po dobu závazné platnosti referenda) klid na to vše zprocesovat, aniž by nás někdo tlačil, že to tady nemůžeme dělat," řekl Hruška.

Nabídka až dvou milionů ročně po dobu fungování větrníku by podle Škrdlanta byla pro obec s rozpočtem 3,5 milionu korun velkou pomocí. Občané byli zatím spíše pro, ale v referendu to může být jinak, uvedl.

Lhota pod Radčem s 320 obyvateli zatím větrníkům nakloněna není. "Máme tady přírodní park Radeč. Nám bude stačit, když budeme koukat na Plískov," řekla starostka Miroslava Dyková (nezávislá). Obec leží u hřebene Radeč, kde jsou vysílače televize, rozhlasu i mobilních operátorů.

Investoři mají zájem i o Zbiroh s 2500 obyvateli. Případné referendum nebo veřejné projednávání město pozastavilo.

S obcemi, které budou také souhlasit s větrníky, by se pak Týček spojil a dohodl, s jakým investorem budou dál společně jednat. "Když nás bude víc, tak můžeme vyjednat lepší podmínky, i třeba s ohledem na sdílenou energii a servis," dodal Hruška.

