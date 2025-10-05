Občané Velké Kraše v referendu odmítli větrné elektrárny, hlasování je závazné
Referendum je platné při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Referenda o větrných elektrárnách se ve Velké Kraši zúčastnilo 393 z 588 voličů, účast tedy byla 66,8 procenta. Na otázky odpovědělo kladně 326 voličů, tedy 82,9 procenta osob, které se referenda zúčastnily. Z celkového počtu voličů v obci jich tak učinilo bezmála 55,4 procenta.
Investor chce postavit pět větrníků v Bernarticích, další čtyři v Kobylé a jednu větrnou elektrárnu ve Velké Kraši. Větrníky mají být vysoké 203 metrů. Celkový maximální výkon větrného parku je plánován na 42,5 megawattu. Firma VTE Jeseník nabídla obcím v okolí větrného parku kompenzace, které tvoří finanční odměna pro obyvatele a platby do obecních rozpočtů.
reklama