https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obcane-velke-krase-v-referendu-odmitli-vetrne-elektrarny-hlasovani-je-zavazne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Občané Velké Kraše v referendu odmítli větrné elektrárny, hlasování je závazné

5.10.2025 21:21 | VELKÁ KRAŠ (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Obyvatelé Velké Kraše na Jesenicku se v místním referendu vyslovili proti stavbě větrných elektráren na katastru obce. Hlasování o větrnících je platné a pro zastupitele závazné. Referendum bylo uspořádáno kvůli záměru společnost VTE Jeseník ze skupiny First Wind postavit u Kobylé nad Vidnavkou, Velké Kraše a Bernartic větrný park až s deseti turbínami. Výsledky referenda byly zveřejněny na internetových stránkách obce. O stavbě větrniků hlasovali také obyvatelé Bernartic a Kobylé.
 
Obyvatelé Velké Kraše v referendu hlasovali o tom, zda souhlasí s tím, aby obec neposkytla žádným způsobem součinnost k realizaci větrných elektráren na svém území a učinila všechny kroky k tomu, aby územní plán obce neumožnil stavbu větrníků. Jedna z podotázek se týkala jejich souhlasu s ukončením všech smluv ohledně připravovaných větrných elektráren, které samospráva doposud uzavřela.

Referendum je platné při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Referenda o větrných elektrárnách se ve Velké Kraši zúčastnilo 393 z 588 voličů, účast tedy byla 66,8 procenta. Na otázky odpovědělo kladně 326 voličů, tedy 82,9 procenta osob, které se referenda zúčastnily. Z celkového počtu voličů v obci jich tak učinilo bezmála 55,4 procenta.

Investor chce postavit pět větrníků v Bernarticích, další čtyři v Kobylé a jednu větrnou elektrárnu ve Velké Kraši. Větrníky mají být vysoké 203 metrů. Celkový maximální výkon větrného parku je plánován na 42,5 megawattu. Firma VTE Jeseník nabídla obcím v okolí větrného parku kompenzace, které tvoří finanční odměna pro obyvatele a platby do obecních rozpočtů.

