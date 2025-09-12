https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obce-na-pribramsku-maji-obavy-z-tezby-nerostu-usporadaji-referenda
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Obce na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, uspořádají referenda

12.9.2025 11:55 | PŘÍČOVY (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Lidé v Příčovech, Prosenické Lhotě a dalších obcích na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, jako jsou antimon či zlato. Vedení obcí obdržela oznámení o zahájení řízení o povolení průzkumu ložisek. Místní se obávají devastace přírody a narušení podzemních vod. Zastupitelé Příčov a Prosenické Lhoty rozhodli, že se na toto téma budou 10. října konat referenda. Lidé mají odpovídat na otázku, zda by vedení obcí měla podniknout veškeré kroky proti takovému záměru, řekli ČTK starostové Příčov a Prosenické Lhoty Michal Jiráček a Petr Červenka (oba nez.).
 
O průzkum území, které patří vesměs soukromým vlastníkům, požádaly ministerstvo životního prostředí soukromé subjekty. Záměr se podle Červenky dotýká i dalších obcí, jako jsou Dublovice, Krásná Hora nad Vltavou, Milešov, Svatý Jan a Sedlčany. V Sedlčanech podle něj vzniká protestní petice.

"Děláme všechno pro to, aby se to nestalo. Protože jakmile bude průzkum, tak už bude chybět krůček k tomu, aby se tu nějaká těžba povolila," upozornil Červenka.

Poukázal na to, že antimon se využívá mimo jiné ve zbrojním průmyslu a jeho čínský vývoz prudce klesl, když Čína na jaře v rámci obchodní války se Spojenými státy omezila vývoz kovů vzácných zemin. "Už se tady průzkum dělal někdy v 80. letech, takže vědí, že v téhle lokalitě něco máme, nějaké zlato, ale hlavně asi antimon teď hraje velkou roli, protože Čína zavřela kohoutky a Amerika nemá z čeho dělat patrony," dodal Červenka.

Jiráček uvedl, že k vyhlášení referenda obec přiměly obavy zastupitelů i dalších obyvatel. "Antimon je široce používaný v průmyslu, je to polovodič, využití má i ve zbrojním průmyslu, což možná je i jeden z hlavních důvodů. Je toxický, tak z toho tady plynou různé obavy," dodal. Připomněl, že o Příčovy a další oblasti, zejména Mokrsko, se těžařské firmy v souvislosti s možnou těžbou zlata zajímaly už v minulosti. Také proti těmto snahám se tehdy zvedla velká vlna odporu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Lom Vršany Foto: Honza Groh Wikimedia Commons Pokračování těžby uhlí na lomu Vršany u Mostu závisí podle těžařů na vládě Důl Bílina Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Těžba hnědého uhlí v dole Bílina skončí v roce 2033, potvrdil Český báňský úřad Cínovec Foto: abejorro34 Flickr Studie proveditelnosti k těžbě lithia bude hotová v 2. polovině letošního roku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

12.9.2025 13:13
Typické NIMBY.
Odpovědět

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 67

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 22

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 29

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 57

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 61

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 34

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist