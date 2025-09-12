Obce na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, uspořádají referenda
"Děláme všechno pro to, aby se to nestalo. Protože jakmile bude průzkum, tak už bude chybět krůček k tomu, aby se tu nějaká těžba povolila," upozornil Červenka.
Poukázal na to, že antimon se využívá mimo jiné ve zbrojním průmyslu a jeho čínský vývoz prudce klesl, když Čína na jaře v rámci obchodní války se Spojenými státy omezila vývoz kovů vzácných zemin. "Už se tady průzkum dělal někdy v 80. letech, takže vědí, že v téhle lokalitě něco máme, nějaké zlato, ale hlavně asi antimon teď hraje velkou roli, protože Čína zavřela kohoutky a Amerika nemá z čeho dělat patrony," dodal Červenka.
Jiráček uvedl, že k vyhlášení referenda obec přiměly obavy zastupitelů i dalších obyvatel. "Antimon je široce používaný v průmyslu, je to polovodič, využití má i ve zbrojním průmyslu, což možná je i jeden z hlavních důvodů. Je toxický, tak z toho tady plynou různé obavy," dodal. Připomněl, že o Příčovy a další oblasti, zejména Mokrsko, se těžařské firmy v souvislosti s možnou těžbou zlata zajímaly už v minulosti. Také proti těmto snahám se tehdy zvedla velká vlna odporu.
