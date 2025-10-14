Obce na Třebíčsku postavily úpravnu na vodu z prameniště
Vodohospodářskou infrastrukturu pro svazek obcí provozuje třebíčská divize Vodárenské akciové společnosti (VAS). To, že je heraltická voda vyhlášená kvalitou, potvrdil ředitel divize Michal Ondráček. V nedávných letech ale kvůli suchu a kůrovcové kalamitě přestal prameniště chránit les. Kvalita vody se zhoršovala při velkých deštích, jarním tání a podobně.
"My jsme na to museli reagovat omezením a odstavením některých pramenů v prameništi, což samozřejmě snižovalo celkový objem vody využívané pro zásobování obyvatel," uvedl. Plochy už jsou znovu osázené. Voda v prameništi se sice pořád často kalí, ale už se nezhoršuje tolik, jako když tam byla holina po těžbě, řekl.
Úpravna bude zajišťovat plynulost dodávek. S vodou z 11 vrtů, které jsou v katastrálním území obcí Čáslavice a Římov, se navíc výkon heraltického zdroje vody navýší z 20 až na 40 litrů za vteřinu.
Prameniště u Heraltic patří mezi nejvýznamnější podzemní zdroje pitné vody na Českomoravské vrchovině. Voda je jímaná z mělkých zářezů. Má nízký obsah dusičnanů, což se týká i vrtů, z nichž se voda odebírá v hloubce okolo 50 metrů. Ve vodě z vrtů je ale vyšší obsah železa, manganu, případně i radonu. "Na toto všechno je navržená technologie úpravny vody," řekl Ondráček. V podzemní části úpravny jsou akumulační nádrže a strojovna, v suterénu technologie.
Třebíčská divize zásobuje pitnou vodou přes 80.000 lidí. Povrchovou vodu odebírá hlavně z úpravny ve Štítarech napojené na Vranovskou přehradu, část i z úpravny u nádrže Mostiště. Od Heraltic by nově mohlo proudit ročně okolo jednoho milionu metrů krychlových vody, což by pokrylo zhruba třetinu spotřeby.
reklama