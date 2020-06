Obce, u nichž možná nebude jaderné úložiště, to opatrně vítají

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | SÚRAO Počet vytipovaných míst se má podle dřívějších informací snížit k 30. červnu. Návrh posoudí Rada SÚRAO.

Obce, jichž se týkal seznam devíti lokalit pro jaderné úložiště, a nyní je poradní panel expertů Správy úložišť radioaktivních odpadů nezahrnul do užšího seznamu, rozhodnutí opatrně vítají. Upozorňují ale, že konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Návrhu panelu expertů SÚRAO už nezahrnuje lokality Kraví hora na Žďársku, Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku a lokalita Na Skalním u Dukovan. Návrh projedná Rada SÚRAO a konečné slovo bude mít vláda.

Starosty obcí z lokality Kraví hora rozhodnutí nepřekvapilo. "My jsme s tím v podstatě počítali," řekl starosta Bukova s 200 obyvateli Jiří Vrbka. Poslední rok jim podobný výsledek naznačovali odborníci. Zařazení nečekala ani starostka Milasína Marie Dvořáková. Vesnice má necelých 50 obyvatel.

Rozhodnutí přivítali i zástupci obcí z lokality Na Skalním u jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku. "Informaci jsem se dozvěděla před několika minutami, jsem šťastná," řekla Marie Kouřílková, předsedkyně osadního výboru v Boňově, který spadá pod Jaroměřice nad Rokytnou. Lokalita zahrnuje katastr Boňova a dalších sedmi osad a obcí včetně Lipníku.

"Velice mě to potěšilo a už mě to nezavazuje, abych pokračoval dál jako starosta v dalším volebním období," řekl starosta Lipníku Miroslav Svoboda. Zabránit vzniku úložiště pro něj bylo jedním ze stěžejních povinností v úřadu. Úlevu cítí i místopředseda spolku SOS Na Skalním Petr Andrýsek. "Je to úleva, na druhou stranu je to návrh poradního panelu, musí být ještě schválen Radou SÚRAO a následně vládou, takže to samozřejmě není definitivní tečka," podotkl.

Doporučení expertů vnímá rezervovaně Petr Nohava, nezávislý starosta obce Pluhův Žďár na Jindřichohradecku. U obce je lokalita Čihadlo. "To, že jsme vypadli, může na první pohled vypadat jako dobrá zpráva, ale zároveň po zkušenostech s jednáním SÚRAO - protože těch veletočů bylo několik - to, že jsme teď venku, neznamená, že úplně. Jsme jedni z prvních náhradníků a i SÚRAO říká, že při bližších průzkumech můžou nastat problémy a ostatní lokality se vrátí do hry," řekl ČTK Nohava. "Celou dobu jsme kritizovali ten proces a to, že jsme vypadli, neznamená, že ho začneme najednou schvalovat. Ten proces je velice chaotický, dopředu nejsou známá kritéria," dodal.

Jako dobrou zprávu pro Jistebnici z lokality Magdaléna na Táborsku hodnotí doporučení expertů její starosta Jiří Popelka (SNK Klenováci). "Je pro nás důležité, aby se všechny výsledky, které přijal expertní panel, dostaly do zákona pro ostatní obce, které v tom zůstaly. Aby chaotický přístup k vyhledávání lokality dostal řád. Zákon o úložišti je v připomínkovém řízení v legislativní radě vlády, měl by být přijat v polovině roku 2021," řekl ČTK Popelka.

Počet vytipovaných míst se má podle dřívějších informací snížit k 30. červnu. Návrh posoudí Rada SÚRAO, která je poradním orgánem ministerstva průmyslu a obchodu, finální slovo bude mít vláda. Na seznamu zůstaly čtyři lokality. Obce, kterých se to týká, hodlají proti možnému úložišti dál bojovat.

