Obce v Českém Švýcarsku i jeho okolí trápí kvůli požáru odliv turistů

Obce v Národním parku České Švýcarsko i v jeho okolí trápí kvůli požáru odliv turistů. Ti se přitom ode včerejška mohou ubytovat znovu i ve Vysoké Lípě u Jetřichovic. ČTK to řekl starosta Jetřichovic Marek Kny. Z Vysoké Lípy se museli kvůli živlu v úterý evakuovat obyvatelé, v neděli před polednem se mohli do svých domovů vrátit. Ve velkém ruší pobyty i rekreanti, kteří měli v plánu přespávat v Krásné Lípě, kterou požár nezasáhl. Ubytovatelé se shodují, že národní park i jeho okolí nabízejí řadu krásných míst, která i přes uzavření hlavních taháků, tedy soutěsek ve Hřensku a Pravčické brány, stojí za to vidět.

Na svou chalupu ve Vysoké Lípě, kterou pronajímá, se mohl v neděli vrátit také Lukáš Drnec. Podle něj takřka nebylo poznat, že zhruba kilometr od ní řádil obrovský požár. Našel jen černé usazeniny na dně bazénu a ohořelé listy na zahradě, které tam zavál vítr. V úterý, když se musela obec evakuovat, chalupu obýval jeden host. "Užil si tam tři dny a musel se evakuovat," podotkl Drnec. Rezervace na další dva týdny z pochopitelných důvodů další hosté také zrušili. "Nevěděli jsme, co bude. Jestli už budeme moct zpátky," uvedl majitel. Další lidé podle něj mají dorazit v půli srpna, zatím svou objednávku nezrušili. "Mají třeba termín za 14 dní v srpnu, tak zjišťují, jaká je situace," řekl Drnec. Rezervaci na ubytování ale podle něj zatím neruší.

O tom, že může opět přijímat hosty, byl informován také Václav Plzák, jednatel Hotelu Lípa ve Vysoké Lípě. "Je tam velké ale, musím turistům říct, kam mohou a kam nesmí. Dál od nás jsou cesty zatím zavřené," řekl ČTK. Plzák včera nabídl volné pokoje zasahujícím hasičům, od úterý by se některé z nich měly již zaplnit. "Dáváme přednost, aby se park uhasil v co nejkratší době. Aby měli hasiči pohodlí, mohli se najíst a vydechli, aby to bylo co nejrychleji zlikvidované a mohli začít fungovat," řekl Plzák. Tento týden mělo být obsazeno asi 60 procent kapacity hotelu, další hosté mají dorazit 15. srpna. "Uvidíme, jestli už to bude uhašené. Ti lidé ještě počkají týden a pak se rozhodnou," uvedl majitel.

Největší počet stornovaných pobytů v tuto chvíli mají zřejmě poskytovatelé ubytování v Jetřichovicích. Starosta obce chce kvůli tomu z rozpočtu uvolnit řádově stovky tisíc korun, aby místním podnikatelům úbytek příjmů kompenzoval. Zastupitelé by se podle něj mohli sejít příští týden. "Za námi hoří, tady ale není nic cítit. Požár je pod kontrolou a požár se každým dnem zmenšuje," řekl Kny s tím, že není důvod, aby turisté do oblasti nejezdili.

Odliv zažívá také Krásná Lípa, která je od Pravčické brány asi 30 kilometrů daleko. Pivovar Falknštejn zaznamenal odliv asi 25 procent hostů. "To, jak je to komunikované ze strany kraje a ze strany národního parku, je katastrofa. Udělali z toho katastrofu nelidských rozměrů, přitom tady turistická sezona normálně pokračuje. Nás se to nijak nedotklo," řekl ČTK manažer penzionu Jan Srb.

Děčín minulý týden vydal zákaz vstupu do lesů, týká se obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Lidé ale nadále mohou využít vybrané turistické trasy, jako je ta ze směru z Růžové na Srbskou Kamenici nebo cyklotrasu v úseku Jetřichovice - Na Tokáni a další. Přehled všech a mapku s jejich vyznačením najdou zájemci na úřední desce magistrátu, který o vydání vyhlášky informuje také dotčené obce.

