Obce z Hrádku na Vysočině chtějí při jednání o úložišti upozornit na ochranu vod

Obce z lokality Hrádek na Vysočině chtějí, aby ministerstvo životního prostředí při stanovení průzkumného území pro úložiště jaderného odpadu vzalo v potaz ochranu tamních zdrojů pitné vody. Na listopadovém jednání, které svolalo ministerstvo do Dolní Cerekve na Jihlavsku, chtějí zástupci všech osmi obcí předložit společné prohlášení, řekl starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák (nestraník). Obce z Hrádku se úložišti brání dlouhodobě.

Starosta uvedl, že ministerstvo svolalo na 13. listopadu jednání kvůli řízení o stanovení průzkumného území. "My jsme požádali, aby to bylo za účasti veřejnosti, oni nám vyhověli," řekl Dvořák. Doplnil, že pokud ví, jinde bylo toto jednání za zavřenými dveřmi.

Obce z území na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska nazývaného Hrádek chtějí při té příležitosti předložit úředníkům společné prohlášení schválené všemi samosprávami, které se týká vody. "Vyzdvihujeme ochranu vody. Upozorňujeme na to, že máme nějaké povinnosti týkající se třeba i mezinárodních smluv a evropského práva ohledně ochrany vody," řekl Dvořák.

O možnost provedení geologických průzkumů v lokalitě Hrádek požádala Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) koncem února, stejně jako u dalších tří lokalit v Česku zvažovaných pro stavbu hlubinného úložiště, tedy Horky na Vysočině, Janochu u jihočeského Temelína a Březového potoku na Klatovsku.

Obce z Hrádku se úložišti dlouhodobě brání s odkazem na to, že jsou na evropském rozvodí. Uvádějí, že jde o prameniště vod, které zasahuje i do povodí vodárenského toku Želivka. Nové společné prohlášení o ochraně zdrojů pitné vody by měly do 13. listopadu schválit všechny samosprávy v tomto regionu.

V úložišti mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Původně mělo úložiště v Česku vzniknout do roku 2065. Státy spoléhající na jadernou energetiku v Evropě ho ale mají mít od roku 2050. Kde úložiště vznikne, by pak mělo být jasné do roku 2028.

