Obec z Plzeňska oslavuje botanika, jenž se proslavil na Madagaskaru a Mauriciu
"Je důležité si uvědomit, že člověk, který se narodil v tak malé obci, dokázal něco velkého. Je to jen o píli," řekl starosta Václav Jakubčík (nezávislý, Pro Kasejovicko). Kasejovičtí nechtěli žádný velký monument, protože uznávaným botanikem se Bojer stal až ve světě. Chtěli ale místní kámen, který je nakonec z bývalé obecní tvrze. Na něm je pamětní deska se základními daty.
"Jsou po něm pojmenovány většinou keře a exotické květiny - třeba mauricijský kosatec. Byl tam velmi váženým člověkem, dokonce přítelem tehdejšího vládce na Mauriciu. V odborných kruzích je tam modla. A o to víc mě mrzelo, že ho tady neznají," řekl Hykeš, který v letech 2018 a 2019 zjišťoval, jestli o Bojerovi místní vědí a zjistil, že vůbec. "Snažil jsem se něco dohledat, ale nenašel jsem nic. Tehdejší starostku Kasejovic to nezajímalo," řekl Hykeš. Později požádal o pomoc archiváře z Kláštera u Nepomuka Vladimíra Červenku a z archivů zmapoval Bojerovo mládí do odchodu do Vídně, doplnil.
"Jeho rodný dům byl zbořen. Byla to ovčácká chalupa. V roce 1806 mu zemřel otec a museli ji vyklidit. Rodina se odstěhovala do Černic u Chanovic," řekl archivář. Pak se Bojer dostal na zámek v Liblíně na Rokycansku, kde se vyučil zahradníkem u svého bratra. Poté odešel do sousedního panství Plasy a odtud, asi ve dvaceti letech, do Vídně. "Tam nastoupil do muzea a potom byl zařazený do expedice, která vedla na Mauricius a odtud ho poslal místní guvernér také na Madagaskar," dodal.
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