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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Držitelé Vavrouškovy ceny založili nadační fond, jeho tváří je Martin Abel

19.6.2026 19:43 (ČTK)
První podpořenou aktivitou fondu bude program Re:generace mezinárodní iniciativy dětí a mládeže Plant-for-the-Planet. Tento vzdělávací program pomáhá středoškolákům rozvíjet vlastní ekologické projekty.
První podpořenou aktivitou fondu bude program Re:generace mezinárodní iniciativy dětí a mládeže Plant-for-the-Planet. Tento vzdělávací program pomáhá středoškolákům rozvíjet vlastní ekologické projekty.
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Foto | Photodiem / Shutterstock.com
Držitelé environmentální Ceny Josefa Vavrouška Bedřich Moldan, Josef Fanta a Yvonna Gailly založili Nadační fond Regenerace. Jeho podpora má směřovat zejména k projektům a iniciativám, které posilují zdravý a dlouhodobě udržitelný vztah člověka k sobě samému, k druhým lidem i k přírodě. Na veřejnosti ho bude zastupovat analytik Martin Abel, který působil do dubna v ústavu spadajícím pod ministerstvo životního prostředí. O své místo podle Seznam Zpráv přišel kvůli nesouhlasu s názory vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (za Motoristy).
 
Fond vychází podle jeho zástupců z přesvědčení, že nynější ekologické, společenské i ekonomické krize nejsou oddělenými problémy, ale mají společné příčiny. Patří mezi ně oslabené vztahy mezi lidmi, ztráta důvěry, odpojení od přírody nebo příklon k systémům zaměřeným na krátkodobý prospěch místo dlouhodobé odolnosti společnosti. Zástupci fondu se chtějí zaměřit na kultivaci myšlení, dialogu i rozhodování v české společnosti.

"Environmentální krize není jen otázkou stavu přírody, ale souvisí také s tím, jak funguje současná společnost a jak přemýšlíme o budoucnosti. Pokud chceme hledat dlouhodobě udržitelná řešení, nestačí pouze jednotlivá technická opatření," uvedl spoluzakladatel fondu a exministr životního prostředí Bedřich Moldan.

Podle něj je třeba naučit se ve společnosti lépe spolupracovat, přemýšlet v širších souvislostech a posilovat odpovědnost vůči společnosti i krajině.

"Od Chebu až po Jablunkov vidíme spoustu zajímavých lokálních projektů, které budují úplně jinou infrastrukturu vztahů, než na jakou jsme zvyklí a která může být udržitelnější než ta současná," řekl Abel, který bude mít ve fondu na starost také grantovou strategii. Podle něj v Česku ale chybí instituce, která by takové projekty systematicky vyhledávala, propojovala a podporovala, což má být posláním nového nadačního fondu.

Fond vznikl z iniciativy podnikatele Luďka Sekyry za podpory nadace Sekyra Foundation, která se stala jeho první dárkyní. První podpořenou aktivitou fondu bude program Re:generace mezinárodní iniciativy dětí a mládeže Plant-for-the-Planet. Tento vzdělávací program pomáhá středoškolákům rozvíjet vlastní ekologické projekty.

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