Držitelé Vavrouškovy ceny založili nadační fond, jeho tváří je Martin Abel
"Environmentální krize není jen otázkou stavu přírody, ale souvisí také s tím, jak funguje současná společnost a jak přemýšlíme o budoucnosti. Pokud chceme hledat dlouhodobě udržitelná řešení, nestačí pouze jednotlivá technická opatření," uvedl spoluzakladatel fondu a exministr životního prostředí Bedřich Moldan.
Podle něj je třeba naučit se ve společnosti lépe spolupracovat, přemýšlet v širších souvislostech a posilovat odpovědnost vůči společnosti i krajině.
"Od Chebu až po Jablunkov vidíme spoustu zajímavých lokálních projektů, které budují úplně jinou infrastrukturu vztahů, než na jakou jsme zvyklí a která může být udržitelnější než ta současná," řekl Abel, který bude mít ve fondu na starost také grantovou strategii. Podle něj v Česku ale chybí instituce, která by takové projekty systematicky vyhledávala, propojovala a podporovala, což má být posláním nového nadačního fondu.
Fond vznikl z iniciativy podnikatele Luďka Sekyry za podpory nadace Sekyra Foundation, která se stala jeho první dárkyní. První podpořenou aktivitou fondu bude program Re:generace mezinárodní iniciativy dětí a mládeže Plant-for-the-Planet. Tento vzdělávací program pomáhá středoškolákům rozvíjet vlastní ekologické projekty.
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