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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Zemřel botanik Václav Větvička

30.7.2026 18:05 | LUŽE (ČTK)
Diskuse: 1
Botanik Václav Větvička na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě v roce 2012
Botanik Václav Větvička na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě v roce 2012
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Podzemnik / Wikimedia Commons
Ve středu večer zemřel v Hamzově léčebně v Luži - Košumberku Václav Větvička. Někdejšímu dlouholetému řediteli pražské Botanické zahrady Na Slupi a popularizátorovi říše rostlin bylo 88 let. Poslední rozloučení se uskuteční v rodinném kruhu. ČTK o tom informoval Větvičkův syn Ivan. Na úmrtí upozornil Chrudimský deník s odvoláním na ředitele léčebny Václava Volejníka.
 
O své vášni napsal Větvička více než 30 knih, účinkoval v médiích, pro zájemce provozoval odbornou poradnu. Podle botanikova syna Ivana vyšly v úhrnném počtu přesahujícím 1,5 milionu výtisků, do čehož není zahrnuto dalších přibližně 30 překladových titulů. Největší úspěch zaznamenaly Větvičkovy Stromy a keře, které vyšly v 35 vydáních, z toho desetkrát ve Francii.

"Kniha Život hor, kterou napsal s Janem Jeníkem, byla ve Francii vybrána jako jedna z deseti nejlepších publikací pro děti za rok 1979. V Československu vyšla až po roce 1989. Pod pseudonymem Sergej Skorňakov napsal v roce 1988 botanickou kuchařku Zelená kuchyně, které se prodalo 250 000 exemplářů," sdělil ČTK Ivan Větvička.

Václav Větvička mnoho let pracoval v Botanickém ústavu ČSAV v Průhonicích, v letech 2007 - 2020 byl také vedoucím zámeckého parku ve Štiříně. Ředitelem Botanické zahrady v Praze Na Slupi byl v letech 1992 až 2007. Za 15 let se mu podařilo vrátit zahradě někdejší tvář podle vlastního motta "Botanická zahrada je zelenou vizitkou Karlovy univerzity", rozšířit ji o odpočinkové refugium, upravit exteriéry a hlavně ideově navrhl a inicioval výstavbu nových tropických a subtropických skleníků (1996–2000). Zasloužil se rovněž o zachování mnoha alejí a památných stromů v krajině i o rozsáhlou výsadbu nové zeleně.

Větvička byl i hybatelem toho, že se z 20. října stal Den stromů. Působil také jako konzultant Toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V roce 2004 mu Akademie věd udělila medaili Vojtěcha Náprstka. V roce 2018 Větvička od prezidenta Miloše Zemana obdržel medaili Za zásluhy a o rok později dostal Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

V léčebně v Luži byl dlouholetým patronem Hamzova arboreta. Podílel se na jeho rozvoji, vysazoval nové dřeviny, přednášel návštěvníkům a pravidelně se účastnil tradičního otevírání i podzimního zamykání arboreta. V Hamzově léčebně ve středu zemřel. Rodina vyjádřila poděkování všem lékařům, zdravotním sestrám, pečovatelům i ostatním zaměstnancům léčebny. "Našeho tatínka provázeli s mimořádnou profesionalitou, obětavostí, trpělivostí a především empatií," uvedl Ivan Větvička.

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pavel peregrin

30.7.2026 18:15
Pana Větvičku jsem obdivoval.Renesanční osobnost.
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